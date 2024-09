Roma V celebra lo sport inclusivo: eventi e iniziative nella settimana europea dello sport

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La settimana europea dello sport è un’occasione fondamentale per promuovere pratiche sportive inclusive e sostenibili. Il Municipio Roma V si prepara a ospitare un’importante iniziativa nel parco di Villa Gordiani, il 28 settembre 2024, per celebrare i valori dello sport e sensibilizzare la popolazione riguardo stili di vita sani e attivi. Collaborazioni tra istituzioni e associazioni locali saranno al centro dell’evento che mira a rendere lo sport accessibile a tutti.

Iniziative e collaborazioni per lo sport inclusivo

Collaborazioni significative

L’evento del 28 settembre vedrà la partecipazione di numerosi enti e associazioni, tra cui la ASL Roma 2, il Coni Lazio, la Federazione Italiana Rugby e la Uisp Roma. Queste realtà, unite in un unico progetto, lavorano per assicurare che lo sport non sia solo un’attività ricreativa, ma un’opportunità di inclusione. Il lavoro di squadra tra istituzioni e associazioni sportive locali è un esempio di come le comunità possano unirsi per promuovere valori condivisi.

Attività per tutti

Durante questa giornata, saranno offerti numerosi eventi e attività per tutti i partecipanti. I medici dello sport della ASL Roma 2 saranno presenti per effettuare test di valutazione funzionale gratuiti. Questi test forniranno ai partecipanti suggerimenti su come adottare stili di vita salutari attraverso lo sport. Ci saranno anche sessioni dedicate alla corretta alimentazione, un aspetto essenziale per chi desidera praticare sport in modo sano e consapevole.

Il programma dell’evento

Attività sportive

Nel playground allestito per l’occasione, si svolgeranno diverse attività, tra cui il basket in carrozzina, mirato ai diversamente abili. Questa iniziativa sottolinea l’importanza dello sport come mezzo di inclusione sociale e salute. Gli istruttori della Uisp guideranno le sessioni di corsa nei parchi, evidenziando l’importanza di praticare sport nel contesto naturale.

Tecnici e supporto

Professionisti e tecnici federali saranno disponibili durante l’evento, pronti a fornire supporto e consulenze ai partecipanti di tutte le età. Questa interazione diretta tra tecnici e cittadini è fondamentale, poiché aiuta a creare un legame tra gli sportivi e le diverse discipline, rendendo la pratica sportiva non solo più accessibile, ma anche più coinvolgente.

L’importanza dello sport per la salute e il benessere

Benefici fisici e sociali

Lo sport gioca un ruolo chiave nella promozione della salute fisica e mentale. L’attività sportiva regolare è nota per ridurre il rischio di malattie croniche e migliorare la qualità della vita. Inoltre, lo sport contribuisce a creare legami sociali e comunitari, favorendo l’integrazione di persone con background diversi.

La visione del Municipio Roma V

Le dichiarazioni di Mauro Caliste, Presidente del Municipio Roma V, e Marco Ricci, Assessore municipale allo Sport, riflettono un impegno forte e chiaro verso la promozione della cultura sportiva. L’obiettivo è rendere lo sport un sano stile di vita, incoraggiando la partecipazione attiva della comunità alla diffusione di comportamenti salutari.

L’evento del 28 settembre rappresenta non solo una celebrazione dello sport, ma anche una vera e propria iniziativa di welfare sociale, un passo importante per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Roma V.