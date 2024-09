Room 26: il club romano festeggia 15 anni di successi con una nuova stagione invernale

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il Room 26 di Roma sta per celebrare un traguardo significativo: quindici anni di attività nel panorama della vita notturna della capitale. Per festeggiare questo importante anniversario, il club ha programmato l’apertura della nuova stagione invernale, prevista per il 27 settembre 2024. Questo evento rappresenta non solo un’occasione di festa ma anche un’opportunità per il locale di rinnovarsi e di confermare il proprio impegno nel promuovere una cultura del divertimento notturno di qualità.

La missione del Room 26: sicurezza e internazionalità

L’impegno verso una vita notturna responsabile

In un’intervista recente, i soci del Room 26, Gianluca D’Ettorre, Paolo Pompei, Manolo Monacchia e Loredana D’Ettorre, hanno sottolineato l’importanza per il club di internazionalizzare la propria offerta. Questo è particolarmente rilevante in una città come Roma, che è già una delle destinazioni turistiche più ambite al mondo. “Vogliamo far conoscere a coloro che visitano Roma che è possibile vivere un divertimento notturno sano e ben gestito”, hanno dichiarato. La loro intenzione è quella di allineare il club ai migliori standard di intrattenimento presenti nelle grandi metropoli europee.

La sicurezza è un altro punto cruciale per il Room 26. Grazie a un team di sicurezza ben strutturato e a una proficua collaborazione con le forze dell’ordine, il club punta a garantire un ambiente sicuro per tutti i suoi avventori. “Siamo uno dei club più sicuri e controllati in città”, affermano i soci, mettendo in evidenza la loro dedizione nella gestione degli eventi.

Una stagione ricca di eventi e ospiti internazionali

Artisti di fama e nuove leve nel roster

La stagione 2024-2025 si preannuncia ricca di eventi straordinari, con la presenza di tanti nomi noti della musica. Tra i protagonisti di questa nuova era del Room 26 spicca Ludovica Pagani, figura di punta della scena musicale italiana. Tuttavia, non mancheranno anche nomi storici della console come Molella, Get Far, Fargetta, Cristian Marchi e Giorgio Prezioso, affiancati da talenti emergenti quali Viviana Casanova, Tita Lau, Pirupa e Kasia.

Non è solo l’elenco degli artisti a promettere un’esperienza indimenticabile, ma anche il calendario degli eventi, che inaugura il 27 settembre a partire dalle ore 23 in Piazza Guglielmo Marconi. A dare il benvenuto agli amanti della musica elettronica saranno i DJ resident Fabio Angeli e Mattia Olivi il venerdì, seguiti da Miki Stentella il sabato. Inoltre, il locale sarà aperto dal giovedì alla domenica, offrendo una proposta di eventi settimanali con ospiti internazionali.

Il primo grande evento: HELLoween

Uno degli eventi più attesi della stagione è “HELLoween”, in programma per il 31 ottobre, che segna il primo grande appuntamento dell’inverno. Questo party, organizzato in collaborazione con il nuovo energy drink HELL, promette di attrarre un pubblico vasto e affezionato, che non vede l’ora di festeggiare con dj set e atmosfere uniche.

Innovazioni tecnologiche e impatto visivo

Un nuovo livello di esperienza visiva

Il Room 26 non si fa trovare impreparato e ha in serbo molte novità dal punto di vista tecnologico per i suoi visitatori. I ledwall, già ampliati nella scorsa stagione, verranno estesi fino a raggiungere il pavimento, creando un impatto visivo straordinario. Anche il soffitto subirà un restyling, con l’introduzione di tubi di luce a led che danzeranno a ritmo con le tracce dei DJ.

Manolo Monacchia, responsabile della sezione tecnica, ha dichiarato che “questa città ha sempre bisogno di qualcosa di nuovo e stimolante”. La volontà di innovare serve non solo a mantenere alta l’attenzione del pubblico, in particolare quello più giovane, ma anche a offrire un’esperienza originale e memorabile a chi decide di vivere le serate al Room 26.

Con 15 anni di storia alle spalle, il Room 26 continua a costruire il proprio futuro, puntando su qualità, sicurezza e innovazione, con l’obiettivo di rimanere un punto di riferimento del divertimento notturno a Roma.