Roseto domina la LUISS Roma nella prima partita di stagione: un finale da 108-67

Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un incontro di apertura di stagione di grande impatto, quello che ha visto in campo il Liofilchem Roseto e la LUISS Roma, culminato in una netta vittoria per i padroni di casa. Il divario di punti, segnato da un punteggio finale di 108-67, mette in evidenza la differenza di preparazione e potenziale tra le due squadre, con Roseto perfettamente in forma e una LUISS che ha ancora bisogno di tempo per trovare il giusto assetto.

Una partita senza storia

L’inizio travolgente di Roseto

Il match si è aperto con un avvio travolgente da parte del Liofilchem Roseto, che ha subito preso il comando del gioco con un parziale di 8-1 nei primi minuti. La LUISS Roma ha mostrato qualche incertezza nei possessi offensivi, aggiungendo pressione alla propria situazione. Sebbene Pugliatti abbia segnato i primi canestri da tre punti per gli ospiti, è stato Fallucca a conquistare un vantaggio momentaneo sul 13-14, al 6° minuto. Tuttavia, la reazione di Donadoni ha permesso ai padroni di casa di chiudere il primo quarto sul punteggio di 27-22, con evidenti segnali che lasciavano presagire un dominio già visibile.

La LUISS in difficoltà nel secondo quarto

Il secondo quarto ha visto la LUISS Roma continuare a soffrire sotto la pressione del gioco veloce di Roseto. Gli abruzzesi, che hanno dimostrato una solidità spaventosa, hanno approfittato di ogni errore della difesa avversaria. Sono stati i rapidi contropiedi di Dellosto e le triple di Traini a scavare un solco profondo, fissando il punteggio sul 57-35 all’intervallo. La LUISS ha faticato a rispondere atteggiandosi a una sporadica tentativo di recupero, ma l’inerzia del gioco era ormai nelle mani dei padroni di casa.

L’analisi dell’allenatore: Paccariè commenta il match

Una sconfitta da costruzione

Al termine della partita, il coach della LUISS Roma, Andrea Paccariè, ha commentato la prestazione della sua squadra evidenziando che la sconfitta è stata un “battesimo di fuoco“. Paccariè ha riconosciuto la forza di Roseto e la mancanza di rivalità in quel momento per i suoi giocatori. “Abbiamo fatto la nostra partita per quanto volevamo ottenere oggi“, ha affermato, sottolineando la presenza di ben cinque giocatori esordienti nel campionato, tutti con un’età media di vent’anni. La consapevolezza delle sfide che avrebbe affrontato la LUISS è palpabile, con l’allenatore che ha rimarcato l’importanza di un processo di crescita che permetta ai giovani di adattarsi e migliorare nel corso del campionato.

Guardando al futuro

Paccariè ha anche messo in evidenza come il campionato offra ancora molte opportunità per crescere e migliorarsi. “È solo la prima partita e il campionato dura trentotto gare“, ha detto. Questa visione incoraggiante potrebbe motivare i ragazzi, trasformando un’inizio difficile in una lezione di apprendimento per future sfide.

Statistiche di gioco: un dominio in ogni aspetto

Analisi dei numeri

Passando a un’analisi più approfondita del gioco, le statistiche parlano chiaro. Il Liofilchem Roseto ha esibito una fanfara offensiva ineguagliabile, con percentuali di tiro impressionanti: 26 su 30 da due e 14 su 28 da tre. Al contrario, la LUISS ha fatto fatica, chiudendo con risultati limitati e una differenza di rimbalzi nettamente a favore dei padroni di casa. Roseto ha concluso il match con ben 29 assist, un indicatore di giocate fluide e cooperative, rispetto ai soli 13 dell’avversario.

Le performance individuali

Tra i protagonisti della serata spiccano le prestazioni di Donadoni, che ha firmato 20 punti con un’efficienza di tiro straordinaria, e di Aukstikalnis, il quale ha contribuito con 15 punti. Dall’altro lato, la LUISS ha visto in Pugliatti il miglior marcatore con 14 punti, seguita da Cucci con 12. Nonostante gli sforzi individuali, l’unione e il gioco di squadra di Roseto hanno dimostrato di fare la differenza, rendendo difficile ogni tentativo di rimonta da parte del team ospite.

Il campionato è solo all’inizio, e nonostante la pesante sconfitta, la LUISS Roma ha ora l’opportunità di riflettere e adattarsi in vista delle prossime sfide.