Route nazionale 2024: unione di capi scout in un incontro eccezionale a Verona

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Sono più di 1800 i capi scout provenienti dalla Lombardia che convergeranno a Verona dal 22 al 25 agosto per partecipare alla Route 2024. L’evento, che si terrà a Villa Buri, vedrà la partecipazione di oltre 18mila capi scout dell’AGESCI, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani. Questo incontro riveste particolare importanza, essendo il terzo nella storia dell’AGESCI dopo quelli del 1979 a Bedonia e del 1997 ai Piani di Verteglia, e coincide con il 50º anniversario della fondazione dell’associazione nel 1974.

Una Profonda Riflessione sull’Educazione e sul Futuro

Il programma della manifestazione prevede oltre 60 incontri, approfondimenti e dibattiti con l’obiettivo di analizzare il contesto attuale delle nuove generazioni e tracciare la roadmap dell’AGESCI per i prossimi anni. Il tema centrale dell’edizione 2024 sarà la felicità, intesa come scelta politica controcorrente di fronte alle sfide e alle incertezze del mondo contemporaneo, manifestando la volontà di costruire ‘Generazioni di felicità’.

Obiettivi e Messaggio dei Presidenti AGESCI

Roberta Vincini e Francesco Scoppola, Presidenti del Comitato nazionale AGESCI, hanno evidenziato gli obiettivi dell’evento, che spaziano dal coinvolgimento dei capi scout in esperienze edificanti all’analisi delle attuali tendenze educative e sociali. Il focus rimane anche sull’eredità di 50 anni di storia dell’AGESCI e sul ruolo attivo dell’associazione nel contesto sociale e ecclesiale come promotrice di cambiamento e innovazione.

Sostenibilità come Priorità Logistica e Organizzativa

L’organizzazione di un evento di tale portata implica sfide logistiche e organizzative di rilievo, tutte improntate alla sostenibilità economica ed ambientale. L’85% dei partecipanti utilizzerà il treno per raggiungere Verona, riducendo così significativamente le emissioni di CO2. Anche la scelta di servire pasti vegetariani e utilizzare stoviglie biodegradabili contribuirà a ridurre l’impronta ambientale dell’evento. Inoltre, sono previsti progetti di riforestazione per compensare le emissioni residue.

Partecipanti e Volontari: Unione di Risorse e Talent

Oltre ai 18mila partecipanti, saranno presenti oltre 500 volontari, il Tangram Team, costituito da capi scout attivi e ex soci che offriranno il proprio tempo e competenze per arricchire l’esperienza complessiva dell’evento.

Ospiti d’Eccezione nel Panorama Culturale e Sociale

Tra gli ospiti illustri dell’evento spiccano nomi di rilievo come Fra Paolo Benanti, presidente della Commissione sull’intelligenza artificiale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle entrate. Anche personalità della cultura come Alice Rohrwacher, Fabio Geda ed Enrico Brizzi, insieme a esponenti dell’associazionismo come Don Luigi Ciotti e Mario Giro, contribuiranno allo scambio di idee e esperienze durante l’incontro.

Questo straordinario evento rappresenta un momento unico di condivisione, riflessione e crescita per i capi scout italiani, consolidando il ruolo dell’AGESCI come protagonista nel panorama educativo e sociale del paese.