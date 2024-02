Sabrina Ferilli svela dettagli sulla nuova fiction “Gloria” in arrivo su Rai1

Sabrina Ferilli torna in TV con la nuova fiction “Gloria”

Sabrina Ferilli, nota attrice romana, fa il suo ritorno sul piccolo schermo con la nuova fiction di Rai1 intitolata “Gloria”. La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha spiegato che l’attrice si mette in gioco profondamente in questa produzione televisiva.

Una commedia agrodolce che prende in giro il mondo del divinismo e della comunicazione

“Gloria” è una commedia agrodolce, sarcastica e graffiante che prende in giro il mondo del divinismo e della comunicazione. Sabrina Ferilli interpreta il ruolo di Gloria, un’ex diva dello schermo che desidera ardentemente tornare a fare cinema. Tuttavia, trovare il suo posto non sarà affatto semplice.

Una donna insopportabile e ingestibile che non accetta di essere passata di moda

La Ferilli ha descritto “Gloria” come una commedia all’italiana, ricca di camei e tremendamente vera. Il personaggio di Gloria è una donna insopportabile e ingestibile che non riesce ad accettare di essere passata di moda. Il nome del personaggio sembra essere un omaggio a un’altra diva dell’età d’oro di Hollywood, “Viale del Tramonto”. Tuttavia, nella fiction, la protagonista viene superata non dall’età delle colleghe, ma dal modo in cui si racconta sui social media.

La fiction si ispira anche ad altri classici come “Eva contro Eva” e alla serie Sky “Call My Agent”. La Ferilli ha escluso la possibilità di apparire in altri progetti televisivi per il momento, preferendo concentrarsi su un progetto alla volta. Ha anche scherzato sul fatto di non essere in grado di condurre Sanremo, affermando che è un compito enorme e che ognuno ha la propria specialità.

“Gloria” andrà in onda in tre serate su Rai1: il 19, il 16 e il 27. Nel cast, oltre a Sabrina Ferilli, ci saranno anche Massimo Ghini, Sergio Assisi e Emanuela Grimalda, con la regia di Fausto Brizzi.

