Salernitana sceglie Liverani come nuovo allenatore

Fabio Liverani nuovo allenatore della Salernitana

La Salernitana ha annunciato ufficialmente il nuovo allenatore della squadra: Fabio Liverani. Il tecnico romano di 47 anni prende il posto di Filippo Inzaghi, che ha lasciato la panchina granata. La notizia è stata comunicata dal club attraverso una nota sul proprio sito web, in cui si legge: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra”.

La situazione della Salernitana in classifica

La Salernitana si trova attualmente all’ultimo posto in classifica, con soli 13 punti. La squadra ha avuto un rendimento deludente finora e la dirigenza ha deciso di intervenire con un cambio di allenatore. Filippo Inzaghi era subentrato a Paulo Sousa sulla panchina campana, ma non è riuscito a invertire la tendenza negativa della squadra. Ora spetta a Fabio Liverani cercare di risollevare le sorti della Salernitana e portarla fuori dalla zona retrocessione.

La carriera di Fabio Liverani

Fabio Liverani è un allenatore esperto, con diverse esperienze alle spalle. Prima di approdare alla Salernitana, ha allenato squadre come Lecce, Genoa e Parma. Durante la sua carriera da calciatore, Liverani ha vestito le maglie di squadre importanti come Lazio, Fiorentina e Palermo. Ha anche avuto esperienze all’estero, giocando per club come il Coventry City in Inghilterra e il Perugia in Serie B. La sua esperienza sia come calciatore che come allenatore lo rende una scelta interessante per la Salernitana, che spera di poter beneficiare delle sue competenze e della sua leadership per migliorare le prestazioni della squadra.

La Salernitana ha deciso di puntare su Fabio Liverani come nuovo allenatore, sperando che possa portare una svolta positiva alla squadra. La sfida sarà difficile, ma Liverani ha dimostrato di avere le capacità necessarie per guidare una squadra e ottenere risultati. Ora tocca ai giocatori mettere in pratica le sue indicazioni e dimostrare sul campo di meritare una posizione migliore in classifica. La Salernitana ha bisogno di una svolta e la speranza è che Liverani possa essere l’uomo giusto per portare la squadra verso la salvezza.

