Sanremo 2024: Amadeus trionfa con finale record del 74.1% di share

Boom di ascolti per la serata finale di Sanremo 2024

La serata finale del Festival di Sanremo 2024 ha registrato un vero e proprio boom di ascolti, confermando ancora una volta il grande successo dell’evento. Dalle 21.27 all’01.59, ben 14.301.000 spettatori si sono sintonizzati sulle frequenze televisive, raggiungendo una share del 74.1%.

Rispetto all’anno precedente, si è registrato un notevole aumento di pubblico. Infatti, nella stessa fascia oraria nel 2023, il numero di telespettatori era stato di 12.256.000, con una share del 66%. Questo dato conferma l’interesse sempre crescente nei confronti del Festival di Sanremo.

Un confronto con il passato

Per trovare una share media migliore, dobbiamo risalire al lontano 1995, quando il festival era condotto da Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Durante la serata finale di ieri, la prima parte dello spettacolo, andata in onda dalle 21.27 alle 23.31, ha registrato un incredibile numero di 17.281.000 spettatori, con una share del 70.8%. La seconda parte, invece, trasmessa dalle 23.34 all’01.59, ha ottenuto un pubblico di 11.724.000, con una share del 78.8%.

Se confrontiamo questi dati con quelli dell’anno precedente, possiamo notare un aumento significativo di ascolti. Nella prima parte della quinta serata del 2023, dalle 21.25 alle 23.54, si erano registrati 14.423.000 spettatori, con una share del 62.1%. Mentre nella seconda parte, dalle 23.58 all’1.59, il pubblico era stato di 9.490.000, con una share del 73.7%.

Il successo del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo continua a confermarsi come uno degli eventi più seguiti e amati dal pubblico italiano. L’edizione del 2024 ha riscosso un grande successo, attirando milioni di telespettatori davanti ai loro schermi. L’interesse per il festival è cresciuto negli anni, grazie anche alla presenza di grandi artisti e alla qualità delle performance.

“Il Festival di Sanremo rappresenta un momento unico di condivisione e di scoperta della musica italiana. È un’occasione per celebrare la cultura e l’arte, e per scoprire nuovi talenti”, ha dichiarato il direttore artistico del festival, Amadeus.

L’ascesa degli ascolti del Festival di Sanremo è un segnale positivo per il mondo della musica italiana, che trova in questo evento una vetrina importante per far conoscere il proprio talento. Il successo di questa edizione conferma ancora una volta l’importanza e l’influenza che il Festival di Sanremo ha sulla cultura e sull’intrattenimento nel nostro paese.

About The Author