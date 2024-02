Sanremo 2024: Angelina Mango vince e Geolier trionfa nel televoto, ma c’è un ma…

Polemiche sul verdetto di Sanremo 2024: Angelina Mango incoronata vincitrice dalla Sala Stampa

Il verdetto di Sanremo 2024 ha suscitato polemiche, con il voto della Sala Stampa che ha avuto un peso determinante. La classifica Top5, ottenuta con la media dei voti di Sala Stampa, giuria Radio e Televoto, ha visto Angelina Mango incoronata vincitrice con il 40,3% di share. Al secondo posto si è classificato Geolier con il 25,2%, seguito da Annalisa al terzo posto con il 17,1%, Ghali al quarto posto con il 10,5% e Irama al quinto posto con il 6,9%.

Il televoto svela una classifica diversa: Geolier trionfa

Tuttavia, i risultati del televoto hanno rivelato una classifica completamente diversa: Geolier ha trionfato con il 60% dei voti, mentre Angelina Mango si è piazzata al secondo posto con un distacco considerevole, ottenendo solo il 16,1% dei voti telefonici. Al terzo posto si è classificato Ghali con l’8,3%, seguito da Annalisa al quarto posto con l’8% e Irama al quinto posto con il 7,5%.

La Sala Stampa vota in massa per Angelina Mango: polemiche sui social

È emerso chiaramente che la Sala Stampa, chiamata a esprimere una sola preferenza nello spareggio finale a 5, ha votato in massa per Angelina Mango. Questo ha scatenato violente polemiche sui social, soprattutto tra i fan di Geolier. La discrepanza tra i risultati del televoto e quelli della Sala Stampa ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e l’equità del processo di votazione.

Come sempre, il Festival di Sanremo non manca di suscitare discussioni e dibattiti appassionati. Nonostante le polemiche, Angelina Mango si è aggiudicata la vittoria, ma il trionfo di Geolier nel televoto dimostra che il pubblico ha espresso una preferenza diversa. Sarà interessante vedere come si evolveranno le polemiche e se verranno apportate modifiche al sistema di votazione per le prossime edizioni del Festival.

