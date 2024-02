Sanremo 2024: Fiorello chiama Amadeus per discutere del futuro dell’evento e delle possibili location, con un accenno a Roma

Fiorello scherza con la sala stampa durante la conferenza finale del festival di Sanremo

Durante la conferenza finale del festival di Sanremo, il presentatore Amadeus ha chiamato Fiorello al telefono per condividere uno scherzo con la sala stampa. In tono scherzoso, Fiorello ha annunciato: “Sto andando a preparare la puntata di domani e vi anticipo: inizierò con un mantello come quello della prima puntata del festival con la scritta ‘Pensati a Roma’”. Il popolare showman ha anche ringraziato la stampa per i “grandi complimenti” ricevuti.

Numeri record per l’ultima serata del festival

L’ultima serata del festival di Sanremo ha registrato numeri record, suscitando l’ilarità di Fiorello. “Mi ha fatto ridere tantissimo che il picco c’è stato quando abbiamo fatto la pubblicità palese”, ha scherzato il presentatore. Dopo questa battuta, Fiorello ha raccontato un aneddoto divertente: “Dopo la gag, da Armani hanno chiamato subito la signora che ci dava i vestiti e non erano contenti. Erano preoccupati di finire come le scarpe di John Travolta”.

Un festival di successo e tante risate

Il festival di Sanremo si è concluso con grande successo e tante risate. Fiorello ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel divertire il pubblico e ha ricevuto numerosi apprezzamenti per la sua performance. Durante la conferenza finale, ha scherzato con la sala stampa, regalando momenti di leggerezza e allegria. La sua promessa di iniziare la puntata successiva con un mantello simile a quello della prima puntata del festival ha suscitato curiosità e sorrisi. Fiorello ha ringraziato la stampa per i complimenti ricevuti e ha condiviso un divertente episodio legato alla pubblicità palese durante l’ultima serata. La sua presenza sul palco di Sanremo ha contribuito a rendere l’evento ancora più speciale e indimenticabile.

