Sanremo 2024: Iniziano le prove dei big, l’Ariston mai così affollato

Iniziano le prove del Festival di Sanremo 2024 al teatro Ariston

Le prove dei 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 sono ufficialmente iniziate al teatro Ariston. Quest’anno, per la prima volta, le prove sono aperte anche alla sala stampa radio tv Lucio Dalla. La serata si apre con la ballad dei Negramaro intitolata ‘Ricominciamo tutto’, seguita dalla performance dei Ricchi e Poveri con il brano ‘Ma non tutta la vita’. Durante la loro esibizione, il gruppo sorprende il pubblico con un colpo di scena dalla platea. La cantante Angela Brambati scherza dicendo: “Devo decidere se cantare o ballare, perché mi viene il fiatone”.

Le esibizioni coinvolgenti di Annalisa, Rose Villain e Diodato

La cantante Annalisa conquista il pubblico con il suo look composto da pantaloncini cortissimi e stivali, mentre canta il brano ‘Sinceramente tua’. Il ritmo coinvolgente della sua performance coinvolge anche la platea. Rose Villain si fa notare con una minigonna vertiginosa e i capelli blu, e il suo pezzo riscuote successo in sala. Il cantante Diodato viene accolto con grande entusiasmo e applausi quando sale sul palco. La sua eleganza e la coreografia del corpo di ballo durante l’esecuzione del brano ‘Ti muovi’ confermano la fiducia riposta in lui.

Le emozionanti esibizioni di Clara, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia

La cantante Clara Soccini, conosciuta come Clara, si esibisce con il brano ‘Diamanti grezzi’, che riscuote molto successo tra il pubblico presente. Durante l’esecuzione del brano ‘Fino a qui’, Alessandra Amoroso riceve applausi e consensi dalla platea. Questa è la prima volta che la cantante partecipa al Festival di Sanremo nella sua carriera. Fiorella Mannoia, orgogliosa, canta il suo brano ‘Mariposa’, una ballata che coinvolge il pubblico e fa battere le mani.

Le prove proseguono con le esibizioni dei Santi Francesi con il brano ‘L’amaro in bocca’, seguiti dai The Kolors che entrano sul palco emozionati. La loro performance del tormentone ‘In ragazzo, una ragazza’ riscalda definitivamente il pubblico. Big Mama, elegantissima in nero, canta la sua radiofonicissima ‘La rabbia non ti basta’, infiammando definitivamente la platea. I cantanti Renga e Nek riportano il pubblico al sogno dell’amore romantico con il brano ‘Pazza di te’. A questo punto, si fa una pausa e l’attesa per il resto del festival è palpabile.

Le prove al teatro Ariston sono solo l’inizio di una serata lunga e ricca di emozioni. Il Festival di Sanremo 2024 promette di regalare grandi performance e sorprese al pubblico.

About The Author