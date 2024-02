Sanremo 2024: le ultime notizie dalla serata finale del Festival

Il Festival di Sanremo 2024: la serata finale si avvicina

Il Festival di Sanremo 2024 si avvia verso la sua conclusione, con la tanto attesa serata finale che si terrà presso il teatro Ariston. I 30 cantanti partecipanti si esibiranno sul palco per l’ultima volta durante questa kermesse musicale che ha tenuto incollati gli spettatori. La conduzione sarà affidata a Amadeus, che sarà affiancato da Fiorello, una coppia di presentatori molto amata dal pubblico.

Polemiche sulla classifica dopo la serata delle cover e dei duetti

Mentre si attende l’inizio della serata finale, le polemiche si sono scatenate riguardo alla classifica dopo la serata dedicata alle cover e ai duetti. Durante questa fase, il pubblico presente al teatro Ariston ha manifestato il proprio dissenso nei confronti del primo posto ottenuto da Geolier, che è stato fischiato durante la sua esibizione. Anche sui social, il cantante è stato oggetto di contestazioni da parte degli utenti.

Le reazioni del pubblico e dei fan sui social

La reazione del pubblico presente al teatro Ariston ha fatto scalpore, con i fischi che hanno accompagnato l’esibizione di Geolier. Questo gesto ha suscitato diverse reazioni sui social, dove i fan del cantante hanno espresso il loro disappunto per il trattamento riservato al loro idolo. Tuttavia, non mancano nemmeno coloro che hanno appoggiato la decisione del pubblico, sostenendo che la performance di Geolier non fosse all’altezza delle aspettative.

In conclusione, il Festival di Sanremo 2024 si avvicina alla sua serata finale, che promette di essere ricca di emozioni e sorprese. Nel frattempo, le polemiche sulla classifica dopo la serata delle cover e dei duetti continuano a tenere banco, con il primo posto di Geolier che è stato oggetto di contestazioni da parte del pubblico dell’Ariston e dei fan sui social. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi e quale sarà il verdetto finale della giuria.

