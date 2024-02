Sanremo: Angelina Mango, la prima donna a vincere dopo 10 anni

Angelina Mango: la nuova stella della musica italiana

Con Angelina Mango, una donna torna a conquistare il Festival di Sanremo dieci anni dopo la vittoria di Arisa con ‘La Notte’. Figlia d’arte di Pino Mango e di Laura Valente, Angelina è stata una delle rivelazioni del 2023 e ha gareggiato per la prima volta al Festival di Sanremo, forte dei successi dell’ultimo anno che l’hanno vista macinare milioni di stream e view e raccogliere un consenso unanime di pubblico e critica.

Chi è Angelina Mango

Vincitrice della categoria Canto della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango ha dominato l’estate 2023 con il brano “Ci pensiamo domani”, certificato triplo disco platino con oltre 51 milioni di streaming e 20 milioni di view. Il suo album di debutto, intitolato “Voglia di vivere”, è stato pubblicato a maggio 2023 ed è stato certificato disco d’oro, raggiungendo il podio della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia.

Il singolo successivo, “Che t’o dico a fa’”, pubblicato ad ottobre 2023, ha confermato il successo di Angelina Mango, raggiungendo il disco di platino e posizionandosi al primo posto delle classifiche radiofoniche e delle piattaforme di streaming in Italia. Inoltre, Angelina Mango ha realizzato l’inedito “Fila Indiana”, parte della colonna sonora di “Noi siamo leggenda”, il nuovo teen drama in onda su Rai2 e Prime Video.

Il successo e il tour

Oltre ai successi musicali, Angelina Mango ha anche intrapreso il suo primo tour nei club italiani, intitolato “Voglia di vivere tour”. Durante le 8 date, che hanno toccato città come Napoli, Roma, Bologna e Milano, Angelina Mango ha registrato il tutto esaurito, dimostrando la sua popolarità e il suo talento sul palco. Il tour è stato anche il primo di un’artista italiana a diventare una serie su TikTok, intitolata “Voglia di vivere in tour”, in cui Angelina ha condiviso con i suoi fan i momenti più divertenti ed emozionanti vissuti durante il tour.

La musica di Angelina Mango

La musica di Angelina Mango è un mix di diverse influenze, tra cui il rap italiano e americano, l’R&B e la musica strumentale. Questo le permette di spaziare tra generi diversi e di portare sul palco freschezza e originalità, accompagnate da una voce intensa e carica di emozione. Le sue canzoni affrontano temi rilevanti come le inquietudini della GenZ, l’amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, legando uno stile urban al bel canto.

Originaria di Lagonegro (PZ) e classe 2001, Angelina Mango ha debuttato nel 2020 con il suo primo EP “Monolocale” e ha continuato a pubblicare singoli di successo come “Formica”, “Walkman” (prodotto da Tiziano Ferro) e “Rituali” feat. Nashley.

Con il suo talento e la sua personalità unica, Angelina Mango si è affermata come una delle nuove stelle della musica italiana. Il suo successo è il risultato di anni di impegno e passione per la musica, e siamo sicuri che continuerà a stupirci con la sua arte e la sua voce straordinaria.

