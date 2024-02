Sanremo: Angelina Mango recovers custody of the prize, here's where it was - avvisatore.it

Angelina Mango ritrova la custodia rossa del premio di Sanremo

Angelina Mango, vincitrice del 74° Festival di Sanremo, ha finalmente ritrovato la custodia rossa del suo premio. La notizia è stata confermata da Walter Vacchino, patron dell’Ariston, durante la trasmissione “Stasera c’è Cattelan” su Rai2, dove la cantante era ospite. Vacchino ha rivelato che la custodia era stata dimenticata sul palcoscenico dopo l’esibizione di Mango a “Domenica In” e che è stata prontamente recuperata e custodita nell’Ariston Caffè.

Durante l’intervista, Vacchino ha sottolineato l’affetto che l’Ariston nutre per Angelina Mango e le ha augurato fortuna per i suoi futuri progetti sul palcoscenico. La cantante ha ringraziato emozionata il patron dell’Ariston per aver ritrovato la custodia del premio, esprimendo la sua gratitudine.

L’appello sui social per ritrovare la custodia del premio

Qualche giorno fa, Angelina Mango aveva lanciato un appello sui suoi profili social per cercare disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo. La cantante aveva rivelato di aver portato il premio in un sacchetto di carta e di averlo smarrito. L’appello aveva suscitato l’interesse e il sostegno dei suoi fan, che si erano mobilitati per aiutarla a ritrovare la custodia.

La gioia di Angelina Mango per il ritrovamento

Dopo giorni di preoccupazione, Angelina Mango può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il ritrovamento della custodia del premio rappresenta per la cantante un momento di grande gioia e gratitudine. La custodia rossa, simbolo del suo successo al Festival di Sanremo, è ora al sicuro e Angelina può concentrarsi sui suoi futuri progetti sul palcoscenico.

