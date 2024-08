Sanzionata la funeraria che millantava un legame con il Comune di Roma: multa da 30mila euro

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha colpito la “Funeraria Roma Capitale” con una sanzione di 30mila euro per pubblicità ingannevole. L’azienda sosteneva di avere un rapporto ufficiale con il Comune di Roma, utilizzando frasi come “Ama Onoranze funebri Roma: sito ufficiale” e claim quali “tariffe comunali trasparenti”. Tuttavia, sia il Comune che l’Ama hanno confermato l’assenza di qualsiasi legame con la società, accusandola di mettere in atto una truffa.

Nessun legame con Ama e il Comune di Roma

La situazione ha suscitato preoccupazioni in merito alla trasparenza e all’affidabilità dei servizi funebri a Roma. A Dossier, fonti ufficiali di Ama e del Comune hanno ribadito che dal 2017 non esiste alcuna agenzia funebre controllata dall’ente locale. “É una truffa spregevole – avevano dichiarato – e denunceremo ulteriormente.” Nonostante queste affermazioni, la “Funeraria Roma Capitale” ha continuato a sfruttare il nome e i simboli del Comune, creando confusione tra i cittadini e inducendoli a credere erroneamente in un supporto ufficiale.

In un contesto dove la chiarezza e la fiducia sono essenziali, la modalità operativa della funeraria ha destato sconcerto. L’uso di frasi suggestive ha portato molti a pensare che si trattasse di un servizio legittimo e approvato dalle istituzioni, complicando il lavoro delle autorità nel proteggere i consumatori da pratiche scorrette. Il Comune di Roma, insieme ad Ama, ha sollecitato l’intervento di organismi preposti al fine di tutelare i cittadini, evidenziando la necessità di una vigilanza costante sul settore.

L’intervento dell’AGCM

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inizialmente interpellato la “Funeraria Roma Capitale” nell’aprile 2023, chiedendo alla società di correggere i profili ritenuti ingannevoli. Tuttavia, nonostante le istanze, l’azienda ha deciso di non seguire le indicazioni ricevute. La risposta della funeraria alle accuse di inganno è sembrata debole: ha sostenuto che l’uso di “Roma Capitale” fosse dovuto a una logica territoriale, ovvero un mezzo per informare i potenziali clienti riguardo alla propria area di operatività.

In effetti, la giustificazione addotta per l’impiego di frasi come “Agenzia ufficiale del Comune di Roma” non ha convinto l’AGCM, che ha definito tali pratiche come scorrette e ingannevoli. I tentativi della “Funeraria Roma Capitale” di chiarire il significato del suo messaggio commerciale non hanno portato i risultati sperati e la società è stata costretta a modificare la dicitura utilizzata sui propri canali, sostituendo “Agenzia Ufficiale del Comune di Roma” con “Agenzia Autorizzata dal Comune di Roma” a partire dal 18 marzo 2024. Questa mossa, tuttavia, non ha potuto evitare la sanzione inflitta, evidenziando l’importanza di una comunicazione chiara e trasparente nel campo dei servizi funebri.

Ruolo della vigilanza sui servizi funebri

La questione solleva interrogativi più ampi sulla vigilanza sui servizi funebri a Roma e sulla necessità di normative precise che tutelino i cittadini. Le autorità locali hanno il compito di garantire che le agenzie funebri operino in conformità con le leggi vigenti, evitando abusi che potrebbero arrecare danno ai consumatori. La vicenda della “Funeraria Roma Capitale” funge da monito sull’importanza della trasparenza nell’informazione e dei diritti dei consumatori in un settore così delicato come quello dei servizi funebri.

In quest’ottica, è fondamentale che le autorità preposte si attivino per fornire adeguati controlli e verifiche su tutte le pratiche commerciali adottate da aziende attive nel settore, garantendo la legittimità e l’affidabilità dell’offerta di servizi. Inoltre, l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini rispetto a tali tematiche possono contribuire a prevenire situazioni di potenziale raggiro.