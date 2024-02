Scoperta confermata: le kilonove producono terre rare

Kilonove: Esplosioni Celesti che Creano Elementi Pesanti

Confermato da uno studio italiano, le kilonove sono eventi astronomici che svolgono un ruolo fondamentale nella formazione degli elementi più pesanti dell’Universo, inclusi i preziosi metalli noti come terre rare. Questi eventi, derivanti dalla fusione di oggetti celesti estremamente compatti, sono caratterizzati da lampi gamma brevi, come il GRB 230307A, un’eccezione con una durata di circa 40 secondi nel 2023. Lo studio, pubblicato su Nature da Yuhan Yang e Eleonora Troja, analizza l’evoluzione temporale delle kilonove e il loro contributo alla produzione di terre rare, presenti in dispositivi come smartphone, lampade e batterie per auto elettriche.

Evoluzione delle Kilonove: dalla Fusione alla Sintesi di Elementi Pesanti

Gli astronomi spiegano che dopo la fusione di due oggetti celesti, la kilonova evolve principalmente attraverso il decadimento radioattivo degli elementi più pesanti del ferro generati durante il processo di fusione. L’evoluzione della kilonova varia nel tempo, con AT2017gfo come unica osservazione di kilonova con segnali di onde gravitazionali fino ad oggi. Le osservazioni del telescopio spaziale Spitzer su AT2017gfo non hanno rivelato la presenza di terre rare, lasciando ancora domande irrisolte.

Osservazioni Cruciali: il Caso di GRB 230307A

Lo studio riporta le osservazioni legate al GRB 230307A, identificando l’inizio della kilonova un giorno dopo il lampo gamma. Le osservazioni prolungate per due mesi hanno permesso di studiare l’evoluzione tardiva di una kilonova grazie alla sensibilità dei telescopi spaziali Hubble e James Webb. Eleonora Troja sottolinea l’importanza di queste osservazioni: “Abbiamo potuto verificare che i metalli più pesanti del ferro e dell’argento si sono formati davanti ai nostri occhi, confermando il ruolo cruciale delle kilonove nella creazione degli elementi più pesanti dell’Universo”.

