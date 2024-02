Scoperti 2mila tonnellate di rifiuti pericolosi in area confiscata - avvisatore.it

La Guardia di Finanza di Pavia sequestra 2mila tonnellate di rifiuti pericolosi a Vigevano

La Guardia di Finanza di Pavia ha effettuato un importante sequestro di circa 2mila tonnellate di rifiuti pericolosi, industriali e speciali, su un’area confiscata a Vigevano, in provincia di Pavia. Tra i materiali illegalmente stoccati si trovavano rottami ferrosi, lastre in fibra d’amianto, oli esausti, solventi e altri prodotti chimici, auto non bonificate e materiale edile.

Il sequestro ha riguardato un’area di circa 20mila metri quadrati, dove sono state individuate anche tracce di roghi dolosi utilizzati per bruciare parte dei rifiuti accumulati, con gravi conseguenze ambientali legate alle emissioni di fumi durante la combustione.

“I vecchi proprietari hanno trasformato l’area in una vera e propria discarica abusiva“, ha dichiarato la Procura di Pavia in merito alla situazione riscontrata dopo il sequestro. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle, supportate dall’uso di foto-trappole, hanno permesso di identificare 13 persone coinvolte nello scarico illegale dei rifiuti, in collaborazione con gli ex proprietari dell’area.

Azioni legali per il danno ambientale e bonifica del sito

La Procura di Pavia ha avviato le procedure per il recupero del danno ambientale causato dall’illegale accumulo di rifiuti sull’area confiscata a Vigevano. Inoltre, è stato avviato il processo per la messa in sicurezza e la bonifica del sito, al fine di ripristinare le condizioni ambientali compromesse dall’attività illecita.

Le azioni legali sono state intraprese nei confronti dei responsabili coinvolti nell’illecito, con l’obiettivo di sanzionare coloro che hanno contribuito al danneggiamento dell’ambiente e di garantire la corretta gestione dei rifiuti per prevenire situazioni simili in futuro.

“Il danno ambientale causato richiede interventi immediati e risolutivi per ripristinare la situazione e prevenire ulteriori danni alla natura“, ha sottolineato la Procura di Pavia in merito alle misure adottate per affrontare le conseguenze dell’illecita gestione dei rifiuti sull’area di Vigevano.

Conclusioni e azioni in corso per contrastare il fenomeno

Il sequestro di 2mila tonnellate di rifiuti pericolosi a Vigevano evidenzia la gravità del fenomeno dell’abbandono illegale di materiali nocivi per l’ambiente. Le autorità competenti stanno lavorando per contrastare attivamente tali pratiche illegali, punendo i responsabili e adottando misure per ripristinare l’ambiente danneggiato.

È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti e sull’evitare comportamenti che possano arrecare danni irreversibili all’ambiente, promuovendo una cultura del rispetto e della tutela della natura per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

