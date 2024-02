“Scoperto cadavere di uomo nel laghetto artificiale di Milano: indagini in corso”

Vigili del fuoco impegnati nel recupero di un corpo a Milano

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Buccinasco 45, a Milano, per recuperare un corpo trovato nelle acque di un laghetto artificiale. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo, anche se l’identificazione è risultata difficile a causa del suo avanzato stato di decomposizione.

L’allarme lanciato dal gestore del laghetto

L’allarme è stato dato dal gestore del laghetto, che ha notato il corpo galleggiare. Sul posto sono intervenute due squadre del comando di Milano, il nucleo soccorso acquatico, il servizio di emergenza 118 e la polizia.

Le operazioni di recupero in corso

Attualmente, i vigili del fuoco stanno lavorando per recuperare il corpo dalle acque del laghetto. Le autorità competenti stanno cercando di identificare la vittima e stabilire le cause del decesso. Si tratta di un’operazione complessa a causa delle condizioni del corpo e richiederà ulteriori indagini da parte delle autorità competenti.

In conclusione, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Buccinasco 45, a Milano, per recuperare un corpo trovato nelle acque di un laghetto artificiale. Le autorità stanno lavorando per identificare la vittima e stabilire le cause del decesso. Le operazioni di recupero sono ancora in corso e richiederanno ulteriori indagini.

About The Author