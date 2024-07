Scorribande nel settore agricolo italiano: controllate 310 aziende

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un’operazione di vigilanza senza precedenti ha sconvolto le campagne italiane ieri, grazie all’intervento congiunto del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In una mossa audace, sono state controllate ben 310 aziende agricole sparse per tutto il territorio italiano, in un’ottica di contrasto al lavoro nero e illegale nel settore primario.

Lo scenario delle irregolarità nel settore agricolo italiano

All’esito di questa massiccia operazione di vigilanza condotta ieri, emerge un quadro preoccupante: su un totale di 310 aziende agricole controllate, ben 206 risultano essere in condizioni irregolari, rappresentando così il 66,45% del campione esaminato. Numeri sconcertanti emergono anche dai dati relativi ai lavoratori verificati: su 2.051 soggetti sottoposti a controllo, ben 616 sono risultati irregolari, con una percentuale del 30,03%. In particolare, 216 di essi risultavano essere completamente in nero, rappresentando il 10,53% del totale. Ancora più significativo è il dato sulle posizioni lavorative occupate da cittadini extracomunitari: su 786 posizioni, il 38,32% è risultato essere ricoperto da individui non di nazionalità italiana. All’interno di questo gruppo, ben 308 persone erano impiegate in maniera irregolare, con 96 individui completamente in nero e 22 privi del necessario permesso di soggiorno.

Le implicazioni della scoperta di irregolarità nel settore agricolo

L’emergere di tali dati preoccupanti getta una luce sinistra sullo stato attuale del settore agricolo italiano e mette in evidenza la diffusa presenza di pratiche illegali e irregolari. Le irregolarità rilevate nei controlli condotti ieri rappresentano solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio, che necessita di interventi severi e mirati per essere debellato. La presenza significativa di cittadini extracomunitari tra i lavoratori irregolari solleva inoltre importanti questioni legate all’immigrazione, all’integrazione e alla tutela dei diritti dei lavoratori stranieri presenti nel nostro Paese. Il lavoro delle autorità competenti nel contrastare il fenomeno del lavoro nero e irregolare nel settore agricolo si conferma quindi essere di vitale importanza per garantire condizioni di lavoro dignitose e rispettose delle leggi a tutti i lavoratori coinvolti in queste attività.

