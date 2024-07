Sentenza attesa per Giacomo Bozzoli: richiesta di conferma dell’ergastolo

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un procuratore generale in Cassazione ha richiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Giacomo Bozzoli, condannato per l’omicidio dello zio Mario, imprenditore di Marcheno, nel Bresciano. La sentenza era già stata confermata in primo e secondo grado, e ora il pg chiede il respingimento del ricorso presentato dal 39enne bresciano.

Allegazioni della Procura Generale

Il pg ha sostenuto che non vi è violazione di legge nella “doppia conforme” e che non vi sono vizi di motivazione nel caso. Per l’accusa, Mario Bozzoli è deceduto all’interno della sua azienda e le ipotesi alternative sono ritenute poco credibili: “le piste alternative sono accreditabili solo nel campo della magia”. Inoltre, la pg ha affermato che le lunghe indagini sono state finalizzate a trovare prove concrete che conducessero al colpevole.

La difesa di Bozzoli e la richiesta di annullamento della sentenza

La difesa di Bozzoli ha presentato un ricorso di 240 pagine con undici motivi per annullare la sentenza. Durante l’udienza, Giacomo Bozzoli non era presente, essendo rimasto in libertà nei nove anni precedenti, e anche la famiglia di Mario Bozzoli non era presente. Adelio Bozzoli, padre dell’imputato e fratello del defunto, ha invece assistito all’udienza e ha sempre sostenuto l’innocenza del figlio Giacomo.

