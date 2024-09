Serie D: il terzo turno evidenzia successi e rimpianti per le squadre laziali

Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Nella terza giornata del campionato di Serie D, le squadre laziali hanno offerto spettacolo, con risultati misti e performance che hanno rivelato le potenzialità e le fragilità di ciascuna formazione. Gli incontri hanno visto protagonisti diversi club, con colpi di scena e vittorie sudate, confermando l’alto livello della competizione in questo girone.

girone e-f: l’ottimismo dell’Ostiamare svanisce nel finale

una partenza fulminante

L’Ostiamare ha dato prova di grande carattere nei primi minuti di gioco contro il Seravezza Pozzi, riuscendo a portarsi in vantaggio di due gol. I marcatori Ouali e Senesi hanno fatto esplodere di gioia i tifosi presenti sulle tribune, dando l’impressione che la squadra potesse dominare l’incontro. Tuttavia, il vantaggio iniziale non è riuscito a mantenersi, e la squadra ha mostrato segni di cedimento.

una rimonta inaspettata

Purtroppo, la situazione si è capovolta nel corso della prima frazione di gioco. Il Seravezza, grazie a Benedetti e a un gol di Menghi, ha ribaltato la situazione, chiudendo i conti su un pareggio di 2-2 prima dell’intervallo. La difficoltà dell’Ostiamare di mantenere il vantaggio ha messo in luce alcune criticità, che potrebbero rivelarsi cruciali per le prossime giornate di campionato. La partita è terminata con una sconfitta per 3-2, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca e numerosi interrogativi da risolvere.

risultati dal girone e-f

Il Roma City ha invece festeggiato la sua prima vittoria della stagione superando di misura la Civitanovese con un gol di Piccioni. Un momento di gioia che potrebbe segnare un punto di svolta per la squadra romana. Oltre al Roma City, il Sora ha messo a segno un’importante vittoria contro l’Avezzano, sconfiggendolo per 2-1 grazie ai gol di Jirillo e Fontana, collocandosi così in cima alla classifica insieme ad altre tre squadre.

girone g: colpi di scena a domicilio

anzio trionfa in trasferta

Il girone G ha visto l’Anzio mettersi in evidenza con una prestazione straordinaria contro l’Ogliastra. Nonostante un’espulsione al 36′ del primo tempo di Costa, la squadra è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali, grazie a due gol di Sirignano e Di Mino. Questa vittoria sottolinea la resilienza del gruppo, capace di reagire anche in situazioni difficili, e offre segnali positivi per il futuro.

il derby laziale e le altre sfide

Il derby laziale ha visto il Cassino prevalere sulla Lodigiani con un convincente 2-0, un risultato che ha portato il Cassino lontano dalla zona playout. Purtroppo, per il Monterotondo le cose non sono andate altrettanto bene: una sconfitta per 1-0 contro la Paganese ha intensificato le difficoltà di avvio stagione della squadra. Il Trastevere, d’altra parte, ha subito una sconfitta in casa con la Flegrea, mentre il Guidonia Montecelio ha colto una vittoria sofferta in Sardegna, superando l’Olbia grazie a un gol di Aimone Calì in pieno recupero. Infine, il Terracina ha ottenuto una convincente vittoria contro il Sassari Latte Dolce, piegandolo con un punteggio di 3-1, e confermando la buona tradizione contro le squadre sarde.

risultati dal girone g

COS Ogliastra – Anzio 1-2

1-2 Atletico Lodigiani – Cassino 0-2

0-2 Trastevere – Flegrea Puteolana 1-2

1-2 Paganese – Real Monterotondo 1-0

1-0 Olbia – Guidonia Montecelio 0-1

0-1 Terracina – Sassari Latte Dolce 3-1

Questa terza giornata di Serie D ha messo in luce il potenziale delle squadre laziali, ma ha anche evidenziato la necessità di lavorare su alcune criticità per migliorare nelle prossime sfide. I club sono pronti ad affrontare le prossime settimane con rinnovato slancio e motivazione.