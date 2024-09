Settimana Europea della Mobilità 2024: Eventi speciali a Roma per promuovere la sicurezza stradale

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Redazione

Dal 16 al 22 settembre 2024, si svolgerà la Settimana Europea della Mobilità, un’iniziativa di rilevanza internazionale dedicata alla promozione della mobilità sostenibile. Martedì 17 settembre, Sapienza Università di Roma ospiterà un evento significativo volto a sensibilizzare il pubblico sui temi della sicurezza stradale e delle pratiche di mobilità sostenibile. Grazie alla collaborazione con Polizia Stradale, INAIL e FIAB , l’incontro si terrà presso il porticato del CIAO del Rettorato, con un ventaglio di attività coinvolgenti.

Evento di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile

Dettagli dell’evento

Martedì 17 settembre, dalle 10:00 alle 16:00, il porticato del CIAO del Rettorato di Sapienza diventerà un palcoscenico per un’importante manifestazione all’aperto. L’incontro rivestirà una grande importanza nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, incoraggiando la partecipazione attiva del pubblico. Attraverso una serie di attività mirate, i cittadini potranno acquisire conoscenze fondamentali sui temi della mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale.

La manifestazione non si limiterà a presentare nozioni teoriche, ma prevede un approccio esperienziale, grazie al quale i partecipanti potranno interagire direttamente con diversi aspetti legati alla sicurezza e alla mobilità in città. Le modalità di trasporto sostenibili saranno al centro dell’attenzione, e sarà offerta la possibilità di comprendere meglio le principali cause degli incidenti stradali, un tema di crescente rilevanza sociale.

Attività esperienziali e formazione

Simulazione e giochi educativi

L’evento ospiterà vari strumenti e attività pensate per migliorare la consapevolezza riguardo alla sicurezza stradale. Tra queste vi sarà la possibilità di scoprire i mezzi speciali della Polizia Stradale, un’opportunità unica per avvicinarsi e conoscere più da vicino i veicoli utilizzati per garantire la sicurezza sulle strade. Parallelamente, INAIL metterà a disposizione diverse risorse, tra cui strumenti di autovalutazione per misurare il rischio di apnee notturne, video-giochi sull’importanza dell’igiene del sonno e simulazioni visive che rappresentano gli effetti di alcol e droghe sulla conduzione. Questi occhiali speciali offriranno ai partecipanti la possibilità di sperimentare in prima persona l’impatto di tali sostanze sulla capacità di guida.

In aggiunta, la manifestazione presenterà la “Crash test experience“, un sistema innovativo di educazione stradale che consente di simulare situazioni di ribaltamento e impatto frontale. Questa esperienza sarà realizzata grazie a simulatori allestiti su un tir di 12 metri, dotato di un maxi schermo informativo. Un approccio immersivo e ludico che promette di creare una connessione diretta tra le simulazioni e la realtà che si affronta sulle strade.

Opportunità per ciclisti e mobilità sostenibile

Attività per promuovere l’uso della bicicletta

Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di noleggiare gratuitamente biciclette attraverso Sapienza Sport e percorrere le Bici-lette, le vie dedicate alla bicicletta attorno alla Sapienza. Questa iniziativa, parte del Sistema Bibliotecario di Sapienza, mira a promuovere l’uso della bici come mezzo di trasporto sostenibile e salutare nelle aree urbane. La FIAB sarà presente per fornire supporto e informazioni utili sulla ciclabilità, offrendo anche una Ciclofficina per piccoli interventi di riparazione e manutenzione delle biciclette.

Un altro aspetto interessante dell’evento sarà l’esposizione di Gajarda, una monoposto di Formula SAE, e della Biocarrozza, un prototipo di carrozza elettrica progettato per favorire un turismo più sostenibile. Questi progetti rappresentano un esempio concreto di innovazione nel campo della mobilità, mettendo in luce le potenzialità di veicoli eco-compatibili e l’importanza di investire in un futuro più responsabile e verde per le nostre città.

Il 17 settembre, quindi, Roma si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, invitando tutti a riflettere sulle scelte quotidiane e sull’impatto che queste possono avere sul nostro ambiente e sulla comunità.