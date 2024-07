Sicurezza a Venezia: campagna antidote alla truffa delle tre scatolette

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Sensibilizzazione e prevenzione

La Questura di Venezia, insieme alla Polizia Ferroviaria, ha avviato oggi un’apprezzata iniziativa per sensibilizzare cittadini e turisti sulle truffe legate al gioco delle “tre scatolette”. Lo stand informativo e la distribuzione di opuscoli in lingua inglese hanno lo scopo di informare e consigliare i visitatori su come difendersi da borseggi e inganni perpetrati dagli “scatolettisti”.

Brochure anti-truffa

La brochure, realizzata in collaborazione con la Grafica Veneta, non solo fornisce indirizzi e numeri utili, ma punta a sensibilizzare soprattutto i turisti stranieri su come evitare di cadere nelle reti dei borseggiatori e truffatori. Un QR Code all’interno della brochure permette di accedere a un video esplicativo sulle tecniche di inganno tipiche della truffa delle tre scatolette.

Impegno contro i reati predatori

La campagna, promossa dal Questore Gaetano Bonaccorso, si inserisce all’interno di un più ampio progetto volto a potenziare l’attività di contrasto a queste forme di crimine. Nei primi sei mesi del 2024, 19 Fogli di Via Obbligatori sono stati emessi a Venezia nei confronti di borseggiatrici, in gran parte straniere e con numerosi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. Le denunce per inosservanza del Foglio di Via sono aumentate notevolmente, passando da 17 nel 2023 a 115 nel corso del 2024.

Approfondimenti