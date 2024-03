Sicurezza Rinforzata alla Reggia di Caserta in Occasione della Pasqua

Intensificazione dei Controlli per la Sicurezza Pubblica

In vista della celebrazione della Pasqua, la Reggia di Caserta, importante luogo di interesse storico e culturale, si prepara ad accogliere un numero considerevole di visitatori durante il weekend di Pasqua e nei giorni successivi. Le autorità competenti, guidate dal Prefetto Giuseppe Castaldo e in presenza del Presidente della Provincia Giorgio Magliocca e altri importanti rappresentanti, hanno pianificato un piano coordinato per garantire la massima sicurezza a chi sceglierà di trascorrere del tempo nella Reggia e nei dintorni.

Focus sull’Ordine Pubblico e la Prevenzione

Il piano di sicurezza include una serie di misure atte a preservare l’ordine pubblico e a prevenire situazioni di rischio. L’attenzione è particolarmente rivolta al Lunedì in Albis e al 4 aprile, giornate in cui è prevista un’affluenza significativa al Parco Reale. È la prima volta che il Giardino Inglese sarà accessibile al pubblico, aggiungendo un ulteriore motivo di interesse per i visitatori.

Controlli Mirati e Vigilanza Attiva

Le Forze dell’ordine, supportate dalle Polizie Municipali, intensificheranno i controlli per garantire la sicurezza dei visitatori e prevenire situazioni di rischio. Verifiche amministrative saranno condotte presso esercizi pubblici e luoghi di intrattenimento per assicurare il rispetto delle normative in materia di vendita di alcolici e protezione dei minori. Inoltre, verranno adottate misure antiterrorismo per proteggere gli obiettivi sensibili individuati nel territorio e garantire la sicurezza di tutti.

Coordinamento per una Viabilità Sicura

Il Comitato Operativo Viabilità, in collaborazione con la Polizia Stradale di Caserta, pianificherà azioni lungo le principali arterie stradali e autostradali per garantire un agevole accesso alla Reggia di Caserta e una circolazione sicura per tutti i visitatori. Il coinvolgimento di concessionari come ANAS e Autostrade per l’Italia sarà fondamentale per garantire un efficace coordinamento e una gestione ottimale del traffico.

La priorità per le autorità è assicurare a tutti i visitatori della Reggia di Caserta un’esperienza sicura e confortevole, permettendo loro di godere appieno della bellezza e della storia che questo luogo unico offre.