Sinner domina l’Atp Rotterdam: la sfida per il titolo senza rivali! Scopri dove e quando vederlo in tv

Jannik Sinner pronto per il ritorno a Rotterdam: il trofeo e il terzo posto in classifica in palio

Jannik Sinner, giovane tennista italiano, si prepara a tornare in campo a Rotterdam dopo un anno dalla finale persa contro Medvedev e dopo la storica vittoria contro il russo in Australia. I bookmaker puntano su un’altra settimana di successi per il talentuoso giocatore, con il titolo quotato a 2 su Planetwin365. I suoi rivali più vicini, Dimitrov e Rublev, inseguono a distanza e si giocano la possibilità di scalare la classifica mondiale con una vittoria a 7. La conquista del trofeo a Rotterdam significherebbe anche il raggiungimento del terzo posto nel ranking mondiale, superando ancora una volta Medvedev, che quest’anno non parteciperà al torneo olandese.

Dove e quando seguire l’esordio di Jannik Sinner in tv

L’esordio di Jannik Sinner a Rotterdam sarà contro Botic Van De Zandschulp, il tennista con cui ha iniziato la sua campagna vincente a Melbourne un mese fa. La sfida si terrà mercoledì 14 febbraio 2024 presso la Rotterdam Ahoy. Gli appassionati di tennis potranno seguire il match tra i due giocatori in diretta tv su Sky Sport Tennis. Inoltre, la sfida sarà trasmessa anche in streaming su Sky Go e su NOW.

Le aspettative per Jannik Sinner a Rotterdam

Dopo la sua recente vittoria al torneo di Melbourne, Jannik Sinner si presenta a Rotterdam con grandi aspettative. Il giovane tennista italiano ha dimostrato di avere un talento straordinario e una grande determinazione. La sua vittoria contro Medvedev in Australia ha confermato il suo potenziale e ha fatto sognare i tifosi italiani. Ora, Sinner ha l’opportunità di consolidare la sua posizione nel ranking mondiale e dimostrare ancora una volta il suo valore sul campo. La sua partita contro Van De Zandschulp sarà un test importante per valutare la sua forma attuale e la sua capacità di affrontare avversari di alto livello. Gli occhi di tutti gli appassionati di tennis saranno puntati su di lui, mentre cerca di conquistare il titolo a Rotterdam e continuare la sua ascesa nel mondo del tennis. Come ha dichiarato lo stesso Sinner: “Sono pronto per questa nuova sfida e darò il massimo per ottenere un altro grande risultato”.

