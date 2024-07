Situazione critica all’ospedale pediatrico: le prossime 72 ore decisive.

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Francesca Monti

Nel cuore dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli si sta combattendo una battaglia per la vita di due piccole bambine, di 7 e 4 anni, coinvolte in un tragico incidente che ha scosso la comunità. Le dichiarazioni del direttore medico del presidio ospedaliero, Daniela Schiavone, gettano luce sul dramma che si sta vivendo in queste ore cruciali.

LA CRONACA DEL DRAMMATICO INCIDENTE

Le due bimbe sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso in condizioni estreme, una delle due addirittura in arresto cardiaco. Il terribile evento si è verificato a seguito del crollo di un ballatoio nella Vela Celeste di Scampia, lasciando le piccole vittime con gravi lesioni.

UNA LUNGA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA

La dottoressa Schiavone ha rivelato che le bambine hanno riportato traumi cranici estremamente gravi, con fratture multiple che hanno causato un pericoloso edema cerebrale. Grazie all’intervento immediato del team medico, le due piccole sono state sottoposte a interventi chirurgici cruciali per garantire loro una possibilità di sopravvivenza.

LA SPERANZA COME UNICA COSTANTE

Nonostante la gravità delle lesioni riportate, il destino delle bambine rimane avvolto in un velo di incertezza. La dottoressa Schiavone sottolinea l’importanza di mantenere viva la speranza e la fede nell’insperata forza di volontà delle giovani pazienti. Altri bambini ricoverati presentano lesioni e fratture, ma fortunatamente si trovano in condizioni stabili e sono sottoposti a cure appropriate.

La situazione resta critica e i medici, nonostante tutto, continuano a lottare senza sosta per salvare ogni singola vita. Mentre il tempo scorre implacabile, l’intera comunità resta in trepidante attesa, sperando in un lieto fine per queste piccole anime che combattono una battaglia che va oltre la comprensione umana.

