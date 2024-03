Sospensione del Dirigente Scolastico per il Caso del Bambino con Deficit di Attenzione e Iperattività

L’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha preso la decisione di sospendere il dirigente scolastico dell’istituto Corrado Melone di Ladispoli, a seguito di un accertamento ispettivo richiesto dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara riguardante un caso delicato che ha coinvolto un bambino di 6 anni affetto da deficit di attenzione e iperattività, il quale era stato sospeso dalla scuola. Questo evento ha scatenato una serie di controversie e dibattiti all’interno della comunità scolastica e tra i genitori dell’alunno coinvolto.

La Sospensione e la Nomina del Reggente

Dopo la richiesta dell’accertamento ispettivo, il dirigente scolastico è stato sospeso e al suo posto è stato nominato un reggente, lasciando la gestione dell’istituto nelle mani di una nuova guida. Questa decisione ha causato agitazione tra i genitori del bambino coinvolto, che avevano precedentemente fatto ricorso contro la dura sanzione della scuola, la quale prevedeva diverse settimane di sospensione per il loro figlio a causa del suo comportamento considerato ingestibile.

La Sentenza del Tar del Lazio e le Implicazioni

La sentenza emessa dal Tar del Lazio ha indicato la necessità di fornire al piccolo alunno, attualmente in cura presso l’ospedale Gemelli, un insegnante di sostegno per tutte le ore necessarie durante il suo percorso scolastico. Tuttavia, nonostante questa decisione, il preside Riccardo Agresti ha deciso di non far rientrare immediatamente l’alunno, sostenendo di non essere a conoscenza del pronunciamento del Tar. Questo ha generato ulteriori tensioni e polemiche tra le parti coinvolte.

La Gestione del Caso e le Complicazioni Riscontrate

Una volta informato della decisione del Tar, il preside ha fatto rientrare il bambino a scuola, ma la sua permanenza è durata solamente due ore. Il dirigente ha spiegato la situazione dichiarando che erano necessarie più ore di assistenza per gestire il bambino in modo adeguato, sottolineando anche un presunto errore nella certificazione medica fornita dai genitori. Questo ha portato alla necessità di contattare nuovamente i genitori per risolvere la situazione, creando ulteriori disagi e disagi all’interno della scuola.

La Sospensione del Dirigente e le Sue Conseguenze

Infine, come risultato di queste vicende complesse e controverse, il dirigente scolastico è stato sospeso dalla sua funzione, lasciando un vuoto di leadership nella scuola. Questo evento ha generato ulteriori polemiche e dibattiti sulla gestione dei casi di alunni con bisogni speciali e sulle decisioni prese dalle istituzioni scolastiche. La comunità educativa si trova ora a dover affrontare le conseguenze di queste scelte e a cercare una soluzione che rispecchi al meglio gli interessi e il benessere degli studenti coinvolti.