Soul Disco: Un Viaggio Musicale in Italia e Europa con le Icone della Disco Music

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Soul Disco sta vivendo una nuova rinascita, con un fitto calendario di eventi che promettono di far rivivere le atmosfere travolgenti degli anni ’70 e ’80. Ogni anno, circa un centinaio di concerti si svolgono in diverse città italiane ed europee, riportando in vita brani iconici di band leggendarie come CHIC, EARTH WIND & FIRE, SISTERS SLEDGE e KOOL & THE GANG. Questi eventi, descritti come un “Tribute to The Disco”, offrono non solo un’esperienza musicale avvolgente, ma anche un’opportunità per connettersi con il pubblico attraverso l’energia delle performance dal vivo.

Un’esperienza immersiva di Soul Disco

Il formato del concerto è pensato per coinvolgere totalmente gli spettatori. Con una miscela di brani originali e reinterpretazioni delle più famose hit della Disco Music, il concerto si trasforma in un’autentica festa. L’atmosfera è caratterizzata da un’energia contagiosa che invita gli ospiti a lasciare le loro sedie e a ballare al ritmo travolgente della musica. La serata si presenta quindi come un incontro tra musicisti esperti e appassionati di musica, creando una sinergia unica che si traduce in un’esperienza indimenticabile.

Una delle particolarità di questi eventi è proprio il repertorio, che non solo celebra le canzoni famose, ma anche il movimento culturale che le ha rese iconiche. Gli artisti, con la loro bravura e passione, ricreano l’atmosfera clubbing di un tempo, riportando in vita la felicità e la convivialità delle serate trascorse in pista.

Line-up degli artisti

La serata vedrà esibirsi un gruppo di musicisti talentuosi, ognuno dei quali porta con sé un bagaglio artistico significativo. La voce di Francesca Silvy avvolgerà il pubblico, mentre Alessio Scialò alle tastiere e Costantino Ladisa al sax aggiungeranno arricchimenti sonori che riporteranno alla mente i grandi classici della disco. Alberto Lombardi e Alessandro Benedetti forniranno una base armonica con chitarra e basso, mentre Andrea Merli alla batteria e Pablo Enrique Olivier alle percussioni garantiranno il ritmo coinvolgente che caratterizza questi eventi.

Ogni componente della band è un esperto del proprio strumento, portando un’interpretazione personale ma rispettosa dei pezzi che suonano. Grazie a questa sinergia, il pubblico può vivere una serata in cui la musica diventa un’esperienza collettiva che trascende il semplice ascolto.

Dettagli dell’evento

L’evento si svolgerà presso Via Bellinzona, 2, nel quartiere di Roma, con una particolare programmazione oraria. La serata avrà inizio con una cena alle ore 20:30, seguita dal live show che prenderà il via alle 22:00. Questi momenti preludono a un’esperienza completa, dalla buona tavola alla musica dal vivo, per soddisfare sia i palati che le anime danzerine.

Il costo del biglietto per la serata è di €12, un prezzo accessibile per un evento che si preannuncia come un vero e proprio viaggio nella storia della musica disco. Per chi desidera prendere parte a questa offerta unica, è possibile prenotare contattando il numero 06.85352527 o via Whatsapp al 349.0709468.

L’idea di unire buona cucina e grande musica rappresenta l’essenza di queste serate, che non si limitano a essere eventi musicali ma si trasformano in momenti di socializzazione e divertimento per l’intera comunità.