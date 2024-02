Studente aggredito da gruppo di ragazzi, ricoverato in ospedale

Studente di 14 anni aggredito e picchiato da un gruppo di giovani

Un ragazzo di 14 anni è stato vittima di un’aggressione da parte di cinque giovani mentre usciva dalla scuola. Nonostante l’intervento di alcuni genitori e insegnanti che hanno assistito all’aggressione e hanno salvato il ragazzo, è stato portato in ospedale per accertamenti nel reparto di pediatria. I genitori del ragazzo hanno presentato denuncia presso il Commissariato di Mestre, che sta conducendo le indagini. Al momento non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione e sarà fondamentale la testimonianza del ragazzo per gli investigatori.

Un’aggressione inaspettata all’uscita della scuola

Il giovane stava lasciando il liceo scientifico Bruno insieme ad altri studenti quando un gruppo di cinque giovani si è avvicinato a lui. Dopo una breve conversazione, hanno iniziato a picchiarlo, ignorando la presenza degli altri studenti, dei loro genitori e di alcuni insegnanti che sono intervenuti prontamente per proteggere il ragazzo e far fuggire gli aggressori.

Indagini in corso per scoprire la causa dell’aggressione

Le autorità stanno indagando per scoprire il motivo di questa violenta aggressione. La testimonianza del ragazzo sarà fondamentale per fare luce su quanto accaduto. Nel frattempo, il giovane è stato portato in ospedale per accertamenti medici. La sua incolumità è stata messa a rischio, ma grazie all’intervento tempestivo di alcuni adulti è stato salvato da ulteriori danni fisici. La comunità scolastica è sconvolta da questo episodio di violenza e si spera che gli aggressori vengano identificati e puniti per il loro comportamento inaccettabile.

Fonte: ANSA

