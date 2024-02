Studentessa 20enne violentata a Milano: arrestato coetaneo

Giovane Italiano Arrestato per Abusi Sessuali su Studentessa Americana a Milano

Un ragazzo italiano di 20 anni è stato arrestato oggi, 24 febbraio, a Milano, per aver abusato sessualmente di una studentessa americana coetanea. I fatti si sono svolti dopo che i due si erano incontrati in un locale in via Valtellina. Hanno bevuto insieme diversi drink, e approfittando dello stato di ebbrezza della ragazza, il giovane ha condotto la vittima nel parcheggio del locale e ha iniziato ad abusarne.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno prontamente allertato gli addetti alla sicurezza del locale, che hanno bloccato l’aggressore e chiamato la polizia.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 Areu e trasferita in codice giallo alla clinica Mangiagalli.

Arresto del Giovane Aggressore a Milano

Una volante dell’UPG della questura di Milano è intervenuta sul posto e ha proceduto con l’arresto del giovane italiano responsabile degli abusi sessuali sulla studentessa americana. L’intervento tempestivo delle autorità ha permesso di fermare l’aggressore e di garantire assistenza alla vittima.

Assistenza alla Vittima e Azione Legale

Dopo l’arresto del giovane italiano, la vittima degli abusi sessuali è stata trasferita in clinica per ricevere le cure e l’assistenza necessarie. L’episodio ha scosso la comunità locale, evidenziando l’importanza della prontezza nel rispondere a situazioni di emergenza e violenza.

Le autorità stanno procedendo con le azioni legali contro l’aggressore per garantire giustizia alla vittima.

La comunità locale si è unita nel condannare fermamente gli atti di violenza e nell’esprimere solidarietà alla vittima e alla sua famiglia.

