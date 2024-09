Tarquinia: ristrutturazione del poliambulatorio dell’ospedale, apertura a nuove specializzazioni

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Nella mattinata odierna, un’importante iniziativa ha avuto luogo all’ospedale di Tarquinia, situato nella provincia di Viterbo. Il commissario straordinario della Asl Viterbo, Egisto Bianconi, ha visitato i nuovi ambienti completamente riqualificati del poliambulatorio di medicina generale, un passo significativo per l’ammodernamento della struttura sanitaria locale. Questo progetto ha richiesto un investimento di oltre 130.000 euro e ha portato alla creazione di 13 stanze che ora rispettano i moderni standard di accoglienza e funzionalità.

Nuovi spazi e servizi offerti

Dettagli della ristrutturazione

L’intervento di ristrutturazione del poliambulatorio ha implicato una profonda rivisitazione degli spazi esistenti, che ora si presentano moderni e ottimizzati per le esigenze sia dei pazienti che degli operatori sanitari. Le stanze, oltre a essere state rinnovate dal punto di vista estetico, sono state progettate per migliorare l’efficienza dei servizi offerti. Le nuove dotazioni, i materiali utilizzati e l’organizzazione degli spazi sono tutti elementi che mirano a garantire un’accoglienza più calorosa e una gestione più funzionale delle visite.

Specializzazioni disponibili

Il nuovo poliambulatorio è già operativo e offre un’ampia gamma di servizi specialistici. La struttura è dotata di reparti di pneumologia, cardiologia, neurologia, nefrologia, eco-cardiografia e fisiopatologia respiratoria, oltre a un day hospital medico. La presenza di queste specializzazioni rappresenta un significativo passo avanti per l’ospedale di Tarquinia, che è ora in grado di rispondere meglio alle esigenze della comunità locale in materia di servizi sanitari.

Il ruolo della comunità e delle istituzioni

Partecipazione della famiglia Angeletti

Durante la visita del commissario Bianconi, erano presenti diverse personalità legate al territorio, tra cui il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, e Bernadette Macchione della direzione sanitaria ospedaliera. Un momento particolarmente emotivo è stato il riconoscimento del contributo della famiglia Angeletti, che ha donato una somma significativa per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione in memoria di Roberto Angeletti, ex primario di Medicina generale dell’ospedale. La nuova struttura è stata ufficialmente intitolata a lui, con una targa commemorativa che riporta una frase significativa scelta dalla figlia Maria Elena.

Donazioni per il benessere dei pazienti

Oltre alla famiglia Angeletti, anche il comitato per l’ospedale di Tarquinia ha contribuito al miglioramento della struttura. Questa mattina, il comitato ha donato una poltrona reclinabile all’ambulatorio oncologico, destinata alla somministrazione di chemioterapia, grazie alla generosità di molti cittadini. Le iniziative organizzate dal comitato durante l’estate hanno consentito di raccogliere fondi che hanno permesso questa donazione, testimonianza dell’impegno della comunità tarquiniese nel sostenere il proprio ospedale.

Dichiarazioni e futuri sviluppi

Le parole del commissario Bianconi

Commentando la giornata, il commissario Bianconi ha sottolineato l’importanza di queste realizzazioni per il legame tra l’ospedale e la comunità locale. Ha evidenziato come questi eventi siano un chiaro indicatore del forte senso di appartenenza che caratterizza la popolazione di Tarquinia nei confronti della propria struttura sanitaria. “Ringrazio di cuore la famiglia Angeletti e tutti i cittadini tarquiniesi che con il loro impegno partecipano alla vita dell’ospedale”, ha dichiarato Bianconi, enfatizzando il valore del supporto comunitario per il progresso sanitario della regione.

Prospettive di miglioramento e di crescita

La riqualificazione del poliambulatorio rappresenta solo un primo passo verso ulteriori potenziamenti dei servizi sanitari in provincia di Viterbo. L’obiettivo delle autorità sanitarie locali è di continuare a investire nella modernizzazione delle strutture esistenti, garantendo servizi di qualità sempre più elevata per tutti i cittadini. La collaborazione con la comunità locale, come dimostrato dalle donazioni e il sostegno ricevuto, sarà fondamentale per il futuro sviluppo di questa area strategica per la salute pubblica.