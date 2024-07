Terribile omicidio a Roma: Giancarmine Carusone racconta la tragedia nella compagnia Eur

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Intricata dinamica dell’omicidio nel quartiere Portuense di Roma

Il comandante Giancarmine Carusone della compagnia Eur di Roma svela nuovi dettagli sull’omicidio avvenuto nel quartiere Portuense di Roma, in cui Manuela Petrangeli è stata uccisa a colpi di fucile dal suo ex compagno Gianluca Molinaro. Non sono emerse denunce da parte della vittima verso Molinaro, che si è presentato ai carabinieri confessando l’omicidio. La dinamica dell’aggressione è ancora avvolta dal mistero: la vittima è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco mentre si avvicinava alla sua auto, ma rimangono ancora molti interrogativi irrisolti, in particolare riguardo all’arma utilizzata.

Il dolore della famiglia e l’inquietudine della comunità

Giancarmine Carusone, nel suo ruolo di comandante dei carabinieri, ha ricostruito gli eventi che hanno portato alla tragica fine di Manuela Petrangeli. La vittima, una fisioterapista di 50 anni, è stata colpita mortalmente mentre si stava avvicinando alla sua autovettura, in un agguato che ha sconvolto il quartiere Portuense e lasciato senza parole amici, parenti e la comunità locale. Molinaro si è costituito confessando il delitto, ma molti dettagli rimangono ancora avvolti nel mistero, compresa l’origine dell’arma utilizzata nell’omicidio.

L’assassino si costituisce, ma molti misteri circondano il caso

Gianluca Molinaro, operatore socio sanitario presso l’Opera Don Guanella Aurelia, si è consegnato alle autorità ammettendo di aver ucciso la sua ex compagna. Nonostante la sua confessione, restano molte domande senza risposta: da dove proviene l’arma utilizzata nell’omicidio, quante sono state le pallottole sparate e quali parti del corpo sono state colpite. *Molinaro non possedeva il porto d’armi e non risultano segnalazioni di comportamenti violenti nei confronti di Manuela Petrangeli. La comunità locale è sgomenta di fronte a questa terribile tragedia, mentre i carabinieri continuano a indagare per fare luce su questa vicenda che ha sconvolto tutti.

