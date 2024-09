Tessier Parrucchieri: la storia di due fratelli romani che hanno rivoluzionato il mondo della bellezza

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Tessier Parrucchieri rappresenta un esempio di passione e impegno tra due fratelli romani, Giuseppe e Carlo. Da un piccolo salone a Cinecittà a un prestigioso negozio nel cuore di Roma, la loro attività è un punto di riferimento per clienti locali e internazionali. Questo racconto evidenzia la forza della famiglia e la dedizione verso un lavoro che va oltre la semplice acconciatura.

la nascita di una passione radicata

Le origini familiari

Giuseppe e Carlo Tessier hanno avviato la loro carriera nel mondo della bellezza seguendo le orme di un nonno parrucchiere. Sin dai tempi delle scuole medie, i due giovani hanno iniziato a sviluppare una passione che li avrebbe accompagnati per tutta la vita. “Mio nonno ci portava dal suo barbiere, così è nata la passione,” racconta Giuseppe. Carlo, incluso sin dalla prima media, iniziò a lavorare nel settore molto presto. Dopo aver completato la terza media, Giuseppe si unì a lui e da quel momento i due non si sono più fermati, accumulando anni di esperienza e sapienza.

L’inizio dell’avventura imprenditoriale

Dopo una lunga gavetta trascorsa in diversi saloni come apprendisti, i fratelli hanno deciso di intraprendere la loro avventura imprenditoriale aprendo il primo salone nel 1985, in una traversa di via Tuscolana. Questa tappa ha segnato il loro ingresso ufficiale nel mondo del lavoro e, nel corso degli anni, il salone è diventato un punto di riferimento per clienti di tutte le età. Nel 2016, con una nuova strategia di crescita, Tessier Parrucchieri ha cambiato sede, continuando a essere un’istituzione a Roma.

l’espansione e il prestigio nel centro di roma

Il trasferimento a Trinità dei Monti

Dopo oltre venticinque anni di attività a Tuscolana, l’opportunità di spostarsi nel centro storico ha rappresentato un passo fondamentale per i fratelli. “Un incontro giusto al momento giusto ci ha portati a trovare questo locale nella Rampa Mignanelli,” spiega Giuseppe. Da quel momento, Tessier Parrucchieri ha attirato l’attenzione di un pubblico più ampio, inclusi attori e registi del mondo del cinema, consolidandosi come un salone di lusso per i visitatori di Roma.

Clientela internazionale

Tessier è diventato un simbolo di eccellenza nel settore della bellezza, attirando una clientela internazionale da tutto il mondo. “I nostri clienti provengono da Malta, Australia e altre nazioni; visitano Roma tre o quattro volte all’anno e prenotano un appuntamento qui,” osserva Giuseppe. Questo aspetto internazionale ha trasformato il salone in un luogo di incontro non solo per romani, ma anche per turisti che desiderano ritrovare il proprio stile durante il soggiorno nella capitale.

un rapporto speciale con il mondo dello sport

Partner ufficiali degli Internazionali di Tennis

Un capitolo significativo della storia di Tessier è legato al mondo dello sport. Da otto anni, i fratelli sono i parrucchieri ufficiali degli Internazionali di Tennis, un evento di grande prestigio. “Durante la manifestazione, Maletti ci supporta allestendo un temporaneo negozio al Foro Italico,” rivelano i Tessier. Questo legame è stato ampliato ulteriormente con la creazione di temporary store in occasione delle Olimpiadi, dove i professionisti del settore possono godere della loro esperienza di bellezza.

Collaborazioni con sportivi di successo

Giuseppe e Carlo hanno avuto l’onore di prendersi cura di alcuni dei più grandi nomi dello sport. “Facciamo i capelli a Sinner, oltre alle campionesse di sci Sofia Goggia e Marta Bassino,” afferma Giuseppe. Questi legami con atleti rinomati non solo hanno aumentato la notorietà del loro salone, ma hanno anche dimostrato la versatilità e la professionalità dei fratelli Tessier nel trattare con una varietà di clienti e richieste.

un futuro luminoso nel mondo della moda

Collaborazioni con le maison più importanti

L’influenza di Tessier nel mondo del beauty non si limita al settore sportivo, ma si estende anche a quello della moda. I fratelli sono la scelta prediletta delle direttrici più influenti del settore. Giuseppe, in particolare, è l’hair stylist di Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di DIOR, mentre Carlo collabora con Sabato De Sarno, direttore artistico di GUCCI. Queste alleanze hanno portato Tessier a essere riconosciuto come un marchio distintivo nel panorama della moda.

La formazione continua e il lavoro di squadra

Alle spalle di questo successo ci sono anni di formazione e dedizione. I fratelli sono sempre stati uniti nel corso della loro carriera “L’unione fa la forza,” sottolinea Giuseppe, evidenziando come abbiano sempre supportato reciprocamente, alternandosi tra i loro saloni. Questo approccio ha consentito loro di crescere costantemente nel tempo, avendo la possibilità di migliorare le proprie tecniche e approfittare delle opportunità senza mai perdere di vista l’obiettivo finale.

due saloni distintivi e un ambiente elegante

La rete dei saloni Tessier

Attualmente, Tessier Parrucchieri ha due principali sedi: una in via Tuscolana 883 e l’altra in Rampa Mignanelli 9. Entrambi i saloni offrono un ambiente elegante e curato, dove ogni dettaglio è pensato per garantire un’esperienza unica ai clienti. Non di rado, presso il salone di Trinità dei Monti, si possono trovare eventi esclusivi come cocktail party che valorizzano l’atmosfera accogliente dell’ambiente.

Un elemento di classe

Recentemente rinnovato, il salone di Rampa Mignanelli si distingue per la presenza di un bellissimo pianoforte a coda, un elemento che arricchisce l’atmosfera e che viene utilizzato per eventi speciali. Questa attenzione ai dettagli dimostra l’impegno dei fratelli Tessier nel creare non solo un salone, ma un vero e proprio punto di riferimento per la bellezza e il benessere a Roma.