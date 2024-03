Testa il mio talento culinario: la Pasqua a Viterbo

La Rinascita di una Vecchia Tradizione

Nel cuore di Viterbo, la tradizione della colazione di Pasqua a *Pianoscarano sboccia gloriosa, risvegliando antichi sapori e riempiendo le strade di festa. Questo rito, risalente all’epoca post-Prima Guerra Mondiale, univa i contadini del quartiere in un banchetto di condivisione e allegria. Il richiamo dell’ospitalità, con cibo offerto generosamente a chiunque passasse di lì, dava vita a un’atmosfera unica e coinvolgente.

Un Rivolgimento Contro l’Oblio

Negli anni ’50 l’usanza si perse nel vago ricordo della memoria collettiva, finché negli albori del 2000 l’associazione *Amici di Pianoscarano si fece promotrice del suo ritorno trionfale. Grazie a loro, la piazza Fontan di Piano tornò a essere teatro di un banchetto imponente, dove la comunità si riunisce attorno a una tavola imbandita di sapori tradizionali e generosità senza pari.

Un Festino Sotto il Cielo di Pasqua

Sotto lo sguardo compiaciuto della fontana di piazza *Fontan di Piano, la colazione di Pasqua a Viterbo si rinnova con la regina indiscussa: la coratella con cipolla alla viterbese. Le sapienti mani delle donne del quartiere preparano questo piatto iconico, affiancato da oltre 50 chili di prelibati salumi, altrettanti formaggi, innumerevoli uova pasquali e una pienezza di colombe e pizze dolci pasquali.

Generosità e Beneficenza

*Non solo festa e convivialità, ma anche cuore generoso: l’opportunità di contribuire con offerte per il cibo consumato risuona nell’animo di tutti i partecipanti. E come da consuetudine, ogni guadagno generato sarà devoluto dall’associazione organizzatrice a un ente benefico di Viterbo, tramutando la gioia della tavola in un gesto di solidarietà.

Alla Ricerca degli Antichi Sapori

In un viaggio culinario attraverso le tradizioni locali, la Pasqua a Viterbo si rivela una tela vivida di aromi, sapori e calore umano. Una celebrazione che va oltre il mangiare, trasformandosi in un’esperienza condivisa di cultura, storia e identità. Con la colazione di *Pianoscarano, Viterbo apre le braccia a tutti, offrendo un assaggio autentico della sua storia culinaria e della generosità che la contraddistingue.

Il Fascino Intramontabile della Pasqua a Viterbo

*Nella piazza che pulsa di vita, tra voci allegre e profumi avvolgenti, la colazione di Pasqua a Viterbo continua a incantare e unire le persone in una danza di tradizione e modernità. Un rituale che si rinnova di anno in anno, regalando a chiunque vi partecipi un’esperienza indimenticabile di cibo, solidarietà e appartenenza.