Tommaso Giartosio e Francesco Pecoraro premiati il 28 settembre al Premio Alvaro-Bigiaretti 2024

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Redazione

Il Premio letterario Alvaro-Bigiaretti 2024 vedrà Tommaso Giartosio ricevere il prestigioso riconoscimento per la sua opera “Tutto quello che non abbiamo visto” e Francesco Pecoraro obtentore della Menzione Speciale per il romanzo “Solo vera è l’estate“. La cerimonia di premiazione si terrà il 28 settembre a Vallerano, in provincia di Viterbo, ed è uno degli eventi più attesi nell’ambito della letteratura contemporanea.

La cerimonia di premiazione: un evento significativo

Data e orario

La decima edizione del Premio Alvaro-Bigiaretti, dedicato alla memoria dei grandi autori italiani Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti, si svolgerà a Vallerano, un comune caratteristico della provincia di Viterbo. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 28 settembre e inizierà alle 11. Questo evento rappresenta un’importante occasione per celebrare le opere di autori che continuano a influenzare la letteratura italiana contemporanea.

Anteprima dell’evento con Francesco Montanari

La giornata di premiazione sarà preceduta da un incontro speciale in programma il 27 settembre, alle 18.00, in Piazza dell’Oratorio. Il noto attore Francesco Montanari darà vita all’evento intitolato “Francesco Montanari legge Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti, storie di viaggi e di ritorni“. Montanari, in dialogo con il regista e performer Raffaello Fusaro, leggerà una selezione di brani dedicati al tema del viaggio, che rappresenta il filo conduttore di questa edizione.

Il tema del viaggio nella letteratura

Riflessioni su Alvaro e Bigiaretti

Il viaggio non è solo una questione di spostamento fisico, ma anche un profondo tema esistenziale che ha ispirato numerosi scrittori, fra cui Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti. Entrambi i letterati, attivi nel Novecento, hanno esplorato le varie sfaccettature dell’inquietudine e del desiderio di scoperta che caratterizzano l’animo umano. Attraverso le loro opere, hanno saputo narrare non solo il viaggio esteriore, ma anche quello interiore, rendendo le loro storie universali e senza tempo.

Montanari e il suo apporto all’evento

Francesco Montanari, celebre per interpretazioni in film e serie tv, come il Libanese in “Romanzo Criminale“, porterà un contributo significativo all’evento. La sua interpretazione dei brani scelti arricchirà l’esperienza degli spettatori, offrendo loro una nuova prospettiva sulle opere di Alvaro e Bigiaretti. Il teatro e la letteratura si fondono in un’unica voce, creando un’atmosfera densa di emozioni e riflessioni.

Le opere premiate: una celebrazione della letteratura contemporanea

Tommaso Giartosio e “Tutto quello che non abbiamo visto”

Tommaso Giartosio, vincitore del premio principale, è stato riconosciuto per la sua opera “Tutto quello che non abbiamo visto“. Questa narrazione profonda offre uno sguardo toccante sulla memoria, sulla presenza dell’assenza e sulle complessità della natura umana. La critica ha lodato Giartosio per la sua abilità nel tessere storie che risuonano con il lettore, invitandolo a riflettere sulle proprie esperienze e emozioni.

Francesco Pecoraro e “Solo vera è l’estate”

Francesco Pecoraro ha invece ricevuto una Menzione Speciale della Giuria Scientifica per il suo romanzo “Solo vera è l’estate“. Quest’opera si distingue per la sua profonda esplorazione delle connessioni tra memoria e identità. Pecoraro riesce a trattare temi complessi con una scrittura incisiva e raffinata, offrendo al lettore un viaggio emozionante attraverso le sue pagine.

Un’iniziativa aperta a tutti

L’evento sarà ad ingresso libero, rendendo la cultura e la letteratura accessibili a un pubblico più ampio. Questo gesto rappresenta la volontà di valorizzare non solo gli autori premiati, ma anche di onorare la memoria di Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti, due pilastri della letteratura italiana. A Vallerano, si celebreranno le parole e le storie che continuano a vivere e ispirare nuove generazioni di lettori e scrittori.