Torino sconfitto da Guendouzi e Cataldi: la Lazio ritorna alla vittoria in Serie A

La Lazio sconfigge il Torino 2-0: Guendouzi e Cataldi decisivi

La Lazio riscatta la sconfitta precedente contro il Bologna imponendosi per 2-0 in trasferta contro il Torino nel recupero della 21ª giornata di Serie A. I gol di Guendouzi al 50′ e Cataldi al 56′ hanno garantito la vittoria ai biancocelesti. Attualmente, la squadra di Simone Inzaghi si posiziona al settimo posto in classifica con 40 punti, mentre i granata si trovano al nono posto insieme al Napoli, a quota 36 punti.

Durante la partita, gli ospiti hanno chiuso il match in dieci uomini a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Gila. Nonostante il dominio del Torino nella prima metà senza riuscire a segnare, la Lazio ha colpito all’inizio della ripresa, conquistando tre punti fondamentali per la corsa europea. La squadra capitolina si trova attualmente al settimo posto in classifica con 40 punti, a uno di distanza dalla Roma e a cinque dalle quarte Atalanta e Bologna. Dall’altra parte, il Torino rimane fermo a 36 punti, occupando la nona posizione insieme al Napoli.

Il Torino ha iniziato la partita in modo aggressivo, sfiorando il vantaggio al 4′ con un tiro di Sanabria che ha colpito il palo. Tuttavia, è stata la Lazio a portarsi in vantaggio al 50′ con un gol di Guendouzi. Pochi minuti dopo, al 56′, Cataldi ha raddoppiato il vantaggio per gli ospiti. Nonostante i tentativi del Torino, la Lazio ha difeso con successo il risultato. L’espulsione di Gila al 34′ ha complicato ulteriormente la situazione per i padroni di casa, che non sono riusciti a trovare la via del gol nonostante alcuni tentativi.

