Torna a Roma il Green Market Festival: arte, cultura e sostenibilità per grandi e piccini

Roma si prepara a ospitare il Green Market Festival, un evento che celebra l’artigianato sostenibile e la cultura eco-friendly. Il 29 settembre, a Testaccio, oltre 60 espositori presenteranno le loro creazioni artistiche in una giornata all’insegna del benessere e del rispetto per l’ambiente. Scopriamo cosa ci attende in questa edizione speciale che segna il quarto anniversario dell’evento.

Eventi e spazi del festival

La cornice del Green Market Festival sarà Largo Dino Frisullo, dove gli organizzatori hanno predisposto ampi spazi esterni dotati di graziosi gazebo “a pagoda”. Questa scelta consente ai visitatori di godere dell’aria aperta, seguendo la filosofia “no stress”. L’evento si trasforma in un’occasione unica per immergersi in una giornata dedicata alla natura, alla cultura e all’arte. Grazie a questo approccio, l’atmosfera di festa sarà palpabile, rendendo il festival accessibile e coinvolgente per tutti.

In questo contesto, l’evento si distingue non solo come un mercatino ma come un vero e proprio appuntamento di socializzazione e attività per tutta la famiglia. È progettato per essere un incontro vivace, capace di attrarre visitatori di ogni età. Il festival, infatti, promette di unire tra loro anche amanti della musica, della gastronomia e di numerose forme d’arte, il tutto nel segno della sostenibilità e dell’economia circolare.

Espositori: artigianato e sostenibilità

L’elemento chiave del Green Market Festival è la ricca presenza di espositori artigiani, oltre sessanta, che presenteranno una vasta gamma di articoli realizzati con passione e in modo sostenibile. Sono previste creazioni di ceramiche, accessori tessili, complementi d’arredo e abbigliamento sartoriale. Ogni articolo è frutto di un processo etico che esclude l’uso di materiali inquinanti e filiere produttive dannose per l’ambiente.

I visitatori troveranno una grande varietà di prodotti: dalle candele artistiche ai gioielli, dalle sculture al macramè, fino ad arrivare agli oggetti di design innovativi. La maggior parte dei pezzi in esposizione sono realizzati da artigiani locali, i quali sono fortemente impegnati per la diffusione di un’economia sostenibile e zero-waste. Questo approccio mira non solo a presentare articoli unici, ma anche a promuovere un messaggio chiaro: la sostenibilità può essere benigna e creativa.

Attività per tutte le età

Il Green Market Festival non è solo shopping, ma offre anche un ricco programma di attività per adulti e bambini, il che lo rende un evento family friendly. I gazebo “a pagoda” ospiteranno diversi workshop, tra cui sessioni di Kintsugi, mettendo in luce la bellezza delle riparazioni negli oggetti. Altre attività includeranno lezioni di yin yoga, pilates e bioenergetica, per chi desidera dedicarsi al benessere interiore.

Per i più piccoli, il festival prevede laboratori creativi, come oreficeria, ceramica, cartapesta e pittura, e spettacoli di teatro, garantendo momenti di svago e apprendimento. La presenza di artisti come il chitarrista Paolo Rasile e la band No Funny Stuff, che utilizza strumenti costruiti con materiali riciclati, arricchirà ulteriormente l’atmosfera con performance musicali dal vivo.

Gastronomia e sostenibilità

Il festival non trascura l’aspetto gastronomico, offrendo diverse opzioni per tutti i gusti. I food truck presenti – Vita Vegan, La Muffetteria e il Birrificio Lepino – garantiranno piatti vegani e creativi per ogni pasto della giornata. Dai panini e wraps agli hot dog, fino ad insalate fresche, i visitatori avranno l’imbarazzo della scelta.

Inoltre, la proposta dolciaria include muffin di varie tipologie e altre prelibatezze da forno, tutte preparate in modo artigianale. A dimostrare l’impegno per la sostenibilità, l’intera area food del festival non utilizzerà plastica monouso, fornendo invece posate, bicchieri e piatti in materiali compostabili, contribuendo così a un evento plastic free.

Dettagli pratici per partecipare

Il Green Market Festival si conferma come un evento inclusivo: è family friendly, LGBT+ friendly e pet friendly. I visitatori possono partecipare senza preoccupazioni, potendo portare con sé i propri amici a quattro zampe. L’apertura al pubblico è prevista dalle 10:00 alle 20:00, offrendo ampie opportunità per esplorare ogni angolo del festival e partecipare alle numerose attività in programma.

La location scelta per l’evento, Largo Dino Frisullo, è facilmente raggiungibile nel cuore di Testaccio, a due passi dall’ex mattatoio, una zona caratterizzata da una forte connotazione culturale. Per maggiori dettagli sul programma completo delle attività, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento o le pagine social, dove saranno pubblicati aggiornamenti continui.