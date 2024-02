Tour mondiale e nuovo album: la nuova era dei Cigarettes After Sex

I Cigarettes After Sex, celebre band americana, hanno recentemente annunciato un tour mondiale che toccherà anche l’Italia, con una data unica a Milano. Il gruppo, dopo il successo ottenuto con il sold out a Milano lo scorso novembre, si prepara a ritornare sul palco per presentare in anteprima i brani del nuovo album “X’s“, in uscita il 12 luglio. Questo evento promette emozioni intense e un’esperienza musicale coinvolgente per i fan italiani.

“X’s”: uno spaccato crudo e intimo

Il frontman dei Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez, ha svelato che il prossimo album, intitolato “X’s“, in uscita a luglio, sarà un racconto intimo e crudo di una relazione che ha segnato la sua vita per quattro anni. Gonzalez ha descritto il disco come “brutale”, un’opera necessaria per elaborare e imparare dalle esperienze vissute. Il primo singolo estratto, intitolato “Tejano Blue”, è un omaggio alle radici texane del cantante, unendo le influenze della musica tejana con lo stile inconfondibile della band.

Il successo internazionale dei Cigarettes After Sex

La musica dei Cigarettes After Sex è stata definita una miscela di euforia e nostalgia che ha conquistato un vasto pubblico in tutto il mondo. Con oltre 2,5 milioni di dischi venduti, 3 miliardi di stream su piattaforme musicali e un seguito sempre crescente sui social media, la band ha dimostrato di saper arrivare al cuore degli ascoltatori. Il tour mondiale del 2023 ha già venduto oltre 200.000 biglietti, confermando il grande successo della band su scala internazionale.

Il live a Milano: un’opportunità per i fan italiani

I fan italiani dei Cigarettes After Sex avranno l’opportunità di assistere al live della band al Forum di Milano il 1° novembre, dove potranno immergersi nell’atmosfera onirica e malinconica delle loro ultime creazioni musicali. Dopo il sold out registrato lo scorso anno, il nuovo concerto rappresenta un evento imperdibile per chi ama la musica del gruppo. I biglietti per l’evento saranno in vendita a partire dal 7 marzo in prevendita e dall’8 marzo in vendita generale su TicketOne e Vivo Concerti.