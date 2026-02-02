Armonica Bellezza: la mostra di Malena Mazza a Il Milione durante Milano Cortina 2026

Ultimo aggiornamento il 2 Febbraio 2026 by Emiliano Belmonte

Dal 5 febbraio al 3 marzo 2026, la galleria Il Milione ospita a Milano la mostra Armonica Bellezza di Malena Mazza, un progetto espositivo che intreccia arte contemporanea, sport e spiritualità, in dialogo con il grande evento internazionale di Milano Cortina 2026.

Un percorso visivo e concettuale che riflette sul corpo in movimento, sull’energia vitale e sull’armonia come principio universale di bellezza.

Una mostra tra arte, sport e spiritualità

Armonica Bellezza nasce da una visione che supera la dimensione agonistica dello sport per trasformarlo in poetica della fisicità. Nelle opere di Malena Mazza, il gesto atletico diventa meditazione, la velocità si fa esperienza estetica, il movimento si carica di valore simbolico e spirituale.

Il corpo non è più solo strumento di performance, ma luogo di equilibrio tra energia e spirito, capace di fondere spazio e tempo in un’unica, intensa percezione visiva.

Il linguaggio artistico di Malena Mazza

La ricerca di Malena Mazza si concentra sull’eleganza del movimento e sulla sua dimensione interiore. Le figure rappresentate sembrano sospese in una danza cosmica, dove la forza fisica si trasforma in grazia e la materia si apre a una dimensione trascendente.

La bellezza, in questo contesto, non è mai statica: è armonica, fluida, viva. Un ideale estetico che dialoga perfettamente con lo spirito olimpico e con il tema del benessere inteso come armonia profonda tra corpo e mente.

Il Milione e il contesto di Milano Cortina 2026

La scelta della galleria Il Milione, storico spazio dell’arte contemporanea milanese, rafforza il valore culturale del progetto. Situata nel cuore del distretto di Via Maroncelli, la galleria si inserisce nel fermento creativo che accompagna Milano verso le Olimpiadi Invernali del 2026.

Durante Milano Cortina 2026, la città diventa palcoscenico non solo sportivo ma anche artistico, e Armonica Bellezza si propone come una delle mostre più significative per chi desidera esplorare il legame tra arte, corpo e spiritualità.

Informazioni utili sulla mostra

Titolo: Armonica Bellezza

Armonica Bellezza Artista: Malena Mazza

Malena Mazza Sede: Il Milione, Via Maroncelli 7, Milano

Il Milione, Via Maroncelli 7, Periodo: 5 febbraio – 3 marzo 2026

5 febbraio – 3 marzo 2026 Inaugurazione: Giovedì 5 febbraio 2026, ore 18.00–21.30

Giovedì 5 febbraio 2026, ore 18.00–21.30 Orari: lun–ven 10.30–13.00 / 14.30–18.30, sabato su appuntamento

Perché visitare Armonica Bellezza

Visitare Armonica Bellezza significa vivere un’esperienza che va oltre la semplice fruizione artistica. È un invito a riflettere sul significato profondo del movimento, sulla bellezza come equilibrio e sul corpo come strumento di connessione tra individuo e universo.

Una mostra imperdibile per chi ama l’arte contemporanea, per chi segue gli eventi culturali legati a Milano Cortina 2026 e per chi cerca, nell’arte, un momento di autentica armonia.