Tragedia in azienda vinicola: operaio morto schiacciato da autoarticolato

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Tragedia sul lavoro nella provincia di Ragusa

Questa mattina, intorno alle 11, si è verificata una tragedia all’interno di un’azienda vinicola lungo la strada provinciale Comiso-Chiaramonte, nel Ragusano. Un operaio, un uomo di circa 60 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente sul posto di lavoro.

Il tragico incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un autoarticolato durante una manovra nel piazzale di pertinenza dell’azienda Avide. Le autorità sanitarie sono immediatamente intervenute: l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso sono stati attivati, ma purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i Carabinieri della stazione di Comiso e i Vigili urbani per i rilievi di legge.

La situazione sul posto

L‘azienda vinicola Avide è stata teatro di un momento tragico, con l’intera comunità e i colleghi dell’operaio in lutto per questa perdita improvvisa. La notizia ha destato sgomento e preoccupazione in tutta la provincia di Ragusa, mettendo in evidenza ancora una volta i rischi e le insidie che possono caratterizzare anche i luoghi di lavoro apparentemente tranquilli e ordinari.

