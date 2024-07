“Tragedia sul cervino: alpinista muore dopo una caduta mortale”

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un alpinista ha perso la vita stamane nelle impervie alture del Cervino, precipitando sul versante svizzero in circostanze tragiche. L’uomo, impegnato in una difficile salita verso la vetta, è caduto per circa un centinaio di metri lungo la parete Est, a un’altitudine di 3.460 metri. Le autorità del Canton Vallese stanno ancora indagando sulle cause di questo incidente che ha scosso la comunità alpinistica.

L’Incidente Mortale sulla Parete Est

L’allarme è stato lanciato da testimoni oculari che hanno assistito impotenti alla caduta dell’alpinista. I soccorritori, intervenuti prontamente con un elicottero, hanno potuto soltanto constatare il decesso della vittima. L’uomo, che aveva iniziato la sua faticosa ascesa dal rifugio Hörnli a 3.260 metri, aveva come obiettivo la vetta imponente del Cervino a 4.478 metri. La montagna, sempre imprevedibile e spietata, ha colpito duro in questa mattina.

Indagine in Corso e Identificazione della Vittima

Le circostanze che hanno portato alla caduta mortale dell’alpinista sono al centro di un’approfondita indagine condotta dalle autorità svizzere competenti. La polizia del Canton Vallese si sta adoperando per identificare con certezza la vittima di questo tragico evento. La montagna, regina maestosa e pericolosa, ha reclamato un’altra vita umana, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta.

