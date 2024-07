Tragedia sul Lagorai: Escursionista perde la vita in un incidente roccioso

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Un tragico incidente ha sconvolto la tranquillità del Lagorai, in Trentino, dove un escursionista di 32 anni ha perso la vita precipitando per decine di metri su terreno roccioso. L’uomo, originario di Cassola nel Vicentino, è stato vittima di un drammatico incidente che ha richiesto un’operazione di soccorso complessa e tempestiva.

Nel primo pomeriggio, l’equipaggio dell’elicottero di Trentino Emergenza insieme alla Stazione Tesino del Soccorso Alpino e Speleologico hanno recuperato il corpo dell’escursionista, grazie all’aiuto di altri escursionisti che hanno segnalato l’incidente dopo aver avvistato l’uomo sotto Cima d’Asta. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 ha scatenato immediatamente l’intervento delle squadre specializzate.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che l’uomo abbia intrapreso l’escursione in solitaria, dirigendosi verso la cima d’Asta dal Canalone dei Bassanesi. Purtroppo, durante l’ascesa sulla cresta, è scivolato e è caduto per oltre 50 metri, con esiti fatali.

La Centrale di Trentino Emergenza ha richiesto l’intervento dell’elicottero per localizzare con precisione l’escursionista. Una volta individuato, un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato calato sul luogo dell’incidente insieme a un medico che, purtroppo, ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Successivamente, un’operazione di recupero è stata messa in atto con l’ausilio di un operatore della Stazione del Tesino, elitrasportato sulla scena per supportare le operazioni.

Dopo l’autorizzazione delle autorità competenti, i soccorritori hanno proceduto al recupero della salma, verricellandola a bordo dell’elicottero. Il corpo è stato trasferito a Malga Sorgazza, dove è stato consegnato alle forze dell’ordine per le procedure del caso.

Un’escursione che doveva essere una giornata in mezzo alla natura si è trasformata in una tragedia, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei familiari e degli amici dell’escursionista deceduto. Questo tragico episodio sottolinea l’importanza di praticare attività all’aria aperta in modo responsabile e consapevole, sempre attenti alla propria sicurezza e alla valutazione dei rischi.

Trentino: Il Trentino è una regione autonoma dell’Italia settentrionale, celebre per le sue bellezze naturali, i suoi parchi naturali e le sue montagne. È una meta turistica molto popolare, sia in estate che in inverno.

Cassola: Cassola è un comune nella provincia di Vicenza, situato nella regione del Veneto, Italia. È caratterizzato da un paesaggio collinare e da una ricca storia culturale.

Vicentino: Il Vicentino fa riferimento alla provincia di Vicenza, una provincia della regione del Veneto, famosa per la città di Vicenza, nota per le sue architetture rinascimentali e per essere la patria dell’architetto Andrea Palladio.

Trentino Emergenza: Trentino Emergenza è un servizio di emergenza attivo nella regione del Trentino, che coordina interventi di soccorso in montagna e in altre situazioni di emergenza.

Soccorso Alpino e Speleologico: Il Soccorso Alpino e Speleologico è un’organizzazione di volontariato che si occupa di salvataggio e soccorso in montagna e in grotte. Svolge un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza degli escursionisti e degli alpinisti.

Cima d’Asta: La Cima d’Asta è una montagna delle Alpi, situata nel Lagorai. Con i suoi 2.847 metri di altitudine, è una meta ambita da scalatori ed escursionisti per la sua bellezza e la sua sfida.

Canalone dei Bassanesi: Il Canalone dei Bassanesi è un itinerario di montagna nel Lagorai, utilizzato dagli escursionisti per raggiungere la Cima d’Asta. La zona è nota per le sue bellezze naturali ma anche per i suoi rischi, come cadute e scivolate.

Centrale di Trentino Emergenza: La Centrale di Trentino Emergenza è il punto di coordinamento per gli interventi di soccorso nell’ambito del servizio di emergenza del Trentino.

Malga Sorgazza: Malga Sorgazza è una località situata in Trentino, spesso utilizzata come base per attività escursionistiche e sportive in montagna. Oltre ad essere un punto di ristoro, può fungere da punto di appoggio per le operazioni di recupero e soccorso.

Questo articolo racconta il tragico incidente che ha coinvolto un escursionista sulle montagne del Lagorai, evidenziando l’importanza di praticare attività all’aria aperta in modo responsabile e consapevole.