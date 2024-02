Tragico attacco: Indagini sulle fuggite dei rottweiler che hanno sbranato una persona

Uomo ucciso da tre cani nel bosco di Manziana: indagini in corso

Un tragico incidente è avvenuto ieri mattina nel bosco cittadino di Manziana, vicino Roma, dove Paolo Pasqualini è stato brutalmente attaccato e ucciso da tre rottweiler. Le autorità stanno attualmente cercando di ricostruire come i cani siano riusciti a uscire dalla loro abitazione poco distante dal luogo dell’aggressione, al fine di stabilire eventuali responsabilità penali dei proprietari.

Un jogger aggredito dai cani

Il 39enne Pasqualini stava facendo jogging lungo i sentieri del parco quando è stato improvvisamente attaccato dai tre cani. Nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. La tragedia ha scosso la comunità locale e ha sollevato numerose domande sulle circostanze dell’incidente.

Indagini in corso

Le indagini sulla vicenda sono state affidate ai carabinieri, che hanno già iniziato ad ascoltare alcuni testimoni per cercare di fare luce su quanto accaduto. Al momento, non sono ancora chiare le ragioni dell’aggressione e come i cani siano riusciti a fuggire dalla loro abitazione. Sarà fondamentale stabilire se ci sono state negligenze da parte dei proprietari o se si tratta di un tragico incidente imprevedibile.

L’incidente ha sollevato anche il dibattito sulla sicurezza dei cani potenzialmente pericolosi e sulla necessità di regolamentare la loro proprietà e gestione in modo più rigoroso. Si spera che le indagini in corso possano fornire risposte e giustizia per la vittima e i suoi cari.

