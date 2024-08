Tragico incidente stradale a Latina: due giovani perdono la vita e tre sono feriti in un tamponamento

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Latina, coinvolgendo quattro veicoli e causando la morte di due ragazzi. L’episodio è avvenuto in strada Acque Alte, non lontano dalla rotonda di Borgo Piave, e ha lasciato tre feriti. Questo drammatico evento ha attirato l’attenzione delle autorità, della Polizia stradale, e ha coinvolto numerosi mezzi di soccorso.

dinamica del incidente

un tamponamento mortale

Intorno alla mezzanotte, un gruppo di cinque giovani a bordo di una Toyota C-HR stava percorrendo strada Acque Alte in direzione di Borgo Podgora. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato alla distruzione. Prima di tutto, la Toyota ha centrato una minicar proveniente da strada Acqua Bianca. Questo impatto ha poi colpito una Nissan Qashqai in direzione opposta, mentre una Lancia Ypsilon, a sua volta coinvolta, ha colpito un palo della luce vicinissimo. La situazione si è aggravata quando la Toyota ha perso il controllo, schiantandosi contro un albero al di fuori della carreggiata e ribaltandosi al centro della strada.

i primi soccorsi

A seguito dell’incidente è stato immediato l’intervento di più ambulanze e di un’auto medica del 118, oltre alla presenza dei Vigili del fuoco, impegnati nel difficile compito di estrarre i feriti dall’abitacolo della Toyota. Nonostante la gravità della collisione, il giovane al volante della minicar, il conducente della Nissan Qashqai e il guidatore della Lancia Ypsilon sono riusciti a uscire praticamente illesi, non necessitando neanche di essere trasportati in ospedale. Tuttavia, per i cinque giovani sulla Toyota, la situazione si è rivelata ben più seria.

bilancio e feriti

tragedia e soccorsi

Tre dei ragazzi a bordo della Toyota C-HR sono stati trasferiti all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso, inclusi il conducente e uno dei passeggeri. Purtroppo, due di essi sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate. Le autorità locali, insieme al pubblico ministero Giuseppe Bontempo, sono già attivamente coinvolte nelle indagini per determinare le cause precise dell’incidente.

misure di sicurezza e viabilità

I vigili del fuoco, insieme alle pattuglie della squadra Volante della Questura di Latina e della Polizia stradale del Distaccamento di Aprilia, sono stati fondamentali nella gestione della situazione. Le forze dell’ordine hanno dovuto assicurare la viabilità nella zona, che è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa della colluttazione. La sicurezza stradale è un tema cruciale, e eventi di questo tipo rimarcano l’importanza di una guida responsabile e della necessità di rispettare le regole del codice della strada.

Il drammatico incidente di Latina non è solo un evento tragico per le famiglie direttamente coinvolte, ma anche un chiaro segnale sulla necessità di una maggiore attenzione e prudenza alla guida.