Tragico incidente: Studente 17enne investito mortalmente da pirata della strada

Incidente mortale a Bussana: investito studente di 17 anni

Questa mattina, poco prima delle 8, un tragico incidente ha sconvolto la tranquilla frazione di Bussana a Sanremo. Un studente di 17 anni è stato investito da un mezzo, presumibilmente un camion, che si è dato alla fuga subito dopo l’incidente. La vittima, di cui non è stata rivelata l’identità, ha perso la vita sul colpo, lasciando la comunità locale in lutto.

Il ragazzo era in compagnia della sorella di 15 anni e stava camminando lungo il muro quando il mezzo li ha travolti entrambi.

Sorella trasferita in ospedale a Pietra Ligure

Nell’incidente, oltre al giovane studente, è rimasta coinvolta anche la sua sorella di 15 anni. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pietra Ligure a causa delle gravi e numerose lesioni riportate nell’impatto. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente le condizioni della giovane per garantirle le cure necessarie in seguito a questo tragico evento.

La ragazza è stata trasferita all’ospedale di Pietra Ligure a causa dei numerosi e gravissimi politraumi riportati.

Comunità locale sotto shock

L’intera comunità di Bussana è stata scossa da questo drammatico incidente che ha portato alla perdita di un giovane studente. Le indagini sono in corso per identificare il veicolo coinvolto e il responsabile della fuga. In un momento così difficile, la solidarietà e il sostegno verso la famiglia colpita si stanno manifestando in varie forme, mentre l’eco di questa tragedia risuona dolorosamente tra gli abitanti della zona.

