“Trame di Luce” 2024: Un Percorso Sensoriale da Non Perdere all’Orto Botanico di Roma

Ultimo aggiornamento il 26 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, l’Orto Botanico di Roma si trasforma in un’esperienza sensoriale unica grazie alla mostra “Trame di luce”, una celebrazione della light art che coinvolge il pubblico in un viaggio tra innovazione, arte e natura.

Un’Immersione nel Fascino della Luce

La nuova edizione della mostra promette di offrire un’esperienza straordinaria, dove la luce si fa protagonista con installazioni interattive e suggestive, pensate per incantare grandi e piccini. Gli spazi naturali dell’Orto Botanico si intrecciano con la bellezza dell’arte contemporanea, creando un percorso incantevole e immersivo, completamente rinnovato.

Innovazione e Tradizione si Incontrano

Quest’anno, la mostra porta con sé numerosi spunti innovativi, con il contributo di artisti di fama nazionale e internazionale. I visitatori potranno ammirare opere che esplorano il dialogo tra tradizione natalizia e tecnologia, per un’esperienza visiva mai vista prima. Tra i protagonisti spiccano il Gruppo Creativo Unità C1, artisti della Light Art Collection dell’Amsterdam Light Festival, e il duo romano Motorefisico, tra i principali talenti nel panorama internazionale della light art.

Nuove Generazioni di Artisti in Prima Linea

Un altro elemento distintivo di questa edizione è il forte coinvolgimento dei giovani talenti, con la partecipazione di studenti di accademie d’arte e università italiane, come l’Accademia di Belle Arti di Lecce, il Master in Light Design della Sapienza Università di Roma, e la start-up Natura 4.0 dell’Università della Tuscia. Questi giovani creativi portano una ventata di freschezza e innovazione, dando vita a installazioni artistiche uniche, che reinterpretano le tradizioni natalizie con un approccio futuristico.

Opere da Non Perdere

Tra le 22 installazioni che compongono il percorso, alcuni lavori si distinguono per la loro bellezza e interattività:

“Luminaripainting” , una reinterpretazione delle tradizionali luminarie pugliesi con un tocco moderno.

, una reinterpretazione delle tradizionali luminarie pugliesi con un tocco moderno. “E luce sia” , un albero di Natale illuminato da 300 lanterne, che interagisce con il pubblico attraverso una sinfonia di luci e suoni.

, un albero di Natale illuminato da 300 lanterne, che interagisce con il pubblico attraverso una sinfonia di luci e suoni. “Soffio di Vita” , un’installazione che reagisce al tatto, cambiando colore grazie a un sistema sensoriale innovativo.

, un’installazione che reagisce al tatto, cambiando colore grazie a un sistema sensoriale innovativo. “Electric Waterfall”, una cascata di luci che affascina per la sua grandiosità e il gioco di colori.

Un’Esperienza Immersiva per Tutti

I visitatori potranno non solo ammirare le opere, ma anche interagire direttamente con esse. L’esposizione è arricchita da postazioni interattive e da un percorso digitale guidato tramite QR code, che svela curiosità e dettagli sulle opere in mostra. Ogni angolo dell’Orto Botanico diventa quindi una scoperta emozionante, un luogo dove la creatività non ha limiti.

La Magia del Natale tra Luce e Natura

Con migliaia di luci che trasformeranno l’Orto Botanico in un gioiello scintillante, “Trame di luce” è un evento che non si può perdere. Un’occasione imperdibile per vivere il Natale in modo speciale, immersi in un’atmosfera unica che fonde arte, natura e tecnologia. Non mancate a questo viaggio nella magia della luce!