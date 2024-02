Treni a Genova in tilt a causa del maltempo - avvisatore.it

Problemi ai treni a Genova a causa delle forti piogge

Le forti piogge che si sono abbattute sulla città di Genova nella scorsa notte hanno causato diversi problemi alla circolazione dei treni stamani. In particolare, la linea Genova-Tortona (via Mignanego) è stata interessata da ritardi a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Secondo quanto comunicato da Rfi, l’azienda che gestisce le infrastrutture ferroviarie, si è verificato un inconveniente tecnico sulla linea a causa delle piogge intense. Tuttavia, la situazione è tornata alla normalità in prossimità di Genova S.Quirico.

Ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria

A causa dei problemi causati dalle forti piogge, si sono verificati rallentamenti e ritardi sulla linea ferroviaria. In particolare, un treno ad Alta Velocità e cinque treni Intercity hanno subito ritardi compresi tra 15 e 75 minuti. Inoltre, cinque treni Regionali hanno subito ritardi. È stato anche cancellato un treno Intercity e un treno Regionale ha dovuto limitare il percorso. Questi ritardi e cancellazioni hanno causato disagi ai passeggeri e hanno reso necessarie misure di riprogrammazione dei viaggi.

Situazione tornata alla normalità

Nonostante i problemi causati dalle forti piogge, la situazione sulla linea ferroviaria è tornata alla normalità dopo l’intervento delle squadre di manutenzione. Le avverse condizioni meteorologiche hanno creato un inconveniente tecnico, ma grazie all’efficienza delle squadre di Rfi, la circolazione dei treni è stata ripristinata. I passeggeri possono quindi riprendere i loro viaggi senza ulteriori ritardi o cancellazioni.

