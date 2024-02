Truffe romantiche online: come evitare di essere ingannati

Udicon mette in guardia dai rischi delle truffe romantiche online

In occasione di San Valentino, Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) lancia un importante avvertimento riguardo alle truffe romantiche online, conosciute come ‘Love Scam’. Questo fenomeno in crescita sfrutta i sentimenti delle persone per estorcere loro ingenti somme di denaro. La ‘Love Scam’, o truffa romantica, si basa sulla creazione di profili falsi su social media e siti di incontri. Individui senza scrupoli approfittano della vulnerabilità emotiva delle vittime, fingendo di instaurare relazioni amorose e successivamente chiedendo denaro con pretesti ingannevoli.

Consigli per proteggersi dalle truffe romantiche

Per evitare di cadere vittima di truffe romantiche, Udicon fornisce alcuni semplici consigli di sicurezza:

Verifica la genuinità dei profili : non accettare richieste di amicizia da persone sconosciute e controlla se ci sono amicizie in comune.

Interrompi il contatto se richiedono denaro : se una persona sconosciuta chiede denaro online, bloccala immediatamente e interrompi ogni tipo di contatto.

Non condividere informazioni personali sensibili : mai fornire dati della carta di credito o del conto corrente online.

Sii cauto con le richieste emotive: fai attenzione alle storie drammatiche e alle richieste finanziarie basate su problemi personali o di salute.

L’importanza della consapevolezza e della segnalazione

Martina Donini, presidente nazionale di Udicon, sottolinea l’importanza di sensibilizzare le persone sui rischi delle truffe romantiche: “In questo periodo di ricerca dell’amore online, diventa cruciale sensibilizzare le persone sui rischi connessi alle truffe romantiche. La Love Scam non colpisce solo il portafoglio, ma può infliggere gravi danni emotivi. Invitiamo tutti a essere cauti e a seguire le precauzioni e i nostri consigli e quelli delle Istituzioni per evitare di cadere vittima di questa forma di raggiro“. Donini invita inoltre i consumatori a diffondere consapevolezza su questo fenomeno e a segnalare eventuali casi sospetti, sottolineando l’importanza di rimanere vigili e consapevoli online. “La prudenza è il nostro scudo virtuale, un atto di amore e protezione verso noi stessi e gli altri“, conclude Donini.

Seguendo questi consigli e rimanendo vigili, è possibile proteggersi dalle truffe romantiche online e godere di un’esperienza sicura e autentica nella ricerca dell’amore su internet.

