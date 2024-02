Trump e la Nato: il tycoon esprime le sue rivendicazioni

Donald Trump torna a parlare della Nato: la sua visione

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente rilasciato dichiarazioni sulla Nato, dopo aver sollevato polemiche per aver “incoraggiato” la Russia ad attaccare i Paesi che non rispettano gli obblighi finanziari nei confronti dell’Alleanza. Su Truth, il social media preferito da Trump, ha affermato: “Ho reso la Nato forte. Quando ho detto ai 20 Paesi che non pagavano la loro quota che dovevano farlo, e ho minacciato che senza il pagamento non avrebbero avuto la protezione militare degli Stati Uniti, i soldi sono arrivati. Dopo anni in cui gli Stati Uniti hanno pagato il conto, è stato uno spettacolo bellissimo”.

Tuttavia, Trump ha anche espresso delusione per il fatto che, dopo la sua presidenza, gli alleati abbiano permesso agli Stati Uniti di sostenere il maggior costo degli aiuti all’Ucraina. Ha accusato: “Ora, senza di me a dire loro di pagare, stanno facendo di nuovo lo stesso errore”.

I repubblicani Usa si oppongono al pacchetto di aiuti all’estero

Il portavoce della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson, ha annunciato che i repubblicani non sosterranno il pacchetto di aiuti all’estero proposto dal Senato, in particolare per quanto riguarda il sostegno finanziario all’Ucraina. In una nota condivisa su X, Johnson ha spiegato che “la sicurezza nazionale inizia ai nostri confini” e che il disegno di legge del Senato non affronta la questione più urgente che il Paese deve affrontare.

Johnson ha sottolineato che “l’America merita di meglio di quanto proposto dal Senato” e ha affermato che la Camera dei Rappresentanti dovrà continuare a lavorare su questioni importanti, come ha fatto per dieci mesi per far passare una politica di cambiamento con il Secure Out Border Act.

Conclusioni

Le dichiarazioni di Donald Trump sulla Nato hanno sollevato polemiche e dibattiti sulla questione dei contributi finanziari dei Paesi membri. Mentre Trump sostiene di aver reso la Nato più forte attraverso la sua politica di pressione sui Paesi che non pagavano la loro quota, alcuni critici sostengono che questa strategia abbia creato tensioni all’interno dell’Alleanza.

D’altra parte, la decisione dei repubblicani Usa di opporsi al pacchetto di aiuti all’estero proposto dal Senato, in particolare per quanto riguarda il sostegno finanziario all’Ucraina, solleva interrogativi sulla politica estera degli Stati Uniti e sulle priorità del governo.

Mentre la questione della Nato e degli aiuti all’estero continua a essere oggetto di dibattito, è evidente che le decisioni prese dagli Stati Uniti avranno un impatto significativo sulla sicurezza e sulla stabilità internazionale. Resta da vedere come si evolveranno le posizioni degli attori coinvolti e quali saranno le conseguenze di queste scelte politiche.

