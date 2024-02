Trump rivendica il merito del successo finanziario di Taylor Swift dopo un post controverso

Donald Trump critica Taylor Swift per il suo endorsement a Joe Biden

Donald Trump ha preso di mira Taylor Swift, definendola “ingrata” per aver appoggiato Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. L’ex presidente ha affermato che Swift non ha mai ricevuto alcun beneficio da Biden e che sarebbe sleale nei confronti di colui che le ha fatto guadagnare così tanto denaro. Trump ha sottolineato di essere stato lui a firmare il Music Modernization Act, una legge che ha regolamentato i diritti d’autore per gli artisti nell’era dello streaming.

L’endorsement di Taylor Swift a Joe Biden nel 2020

Nel 2020, Taylor Swift ha espresso il suo sostegno a Joe Biden, manifestando la sua avversione nei confronti di Trump durante la sua presidenza. Anche quest’anno, la campagna democratica sta cercando di ottenere il cruciale sostegno della pop star, con la possibilità che Biden partecipi a uno dei concerti del suo tour. Secondo quanto riportato dal New York Times, ci sarebbe stata una trattativa in corso per organizzare questa partecipazione.

Le teorie complottiste sul Super Bowl

Il post di Trump è arrivato poco prima della finale del Super Bowl, che ha visto la vittoria dei Kansas City Chiefs sui San Francisco 49ers. Durante la partita, Swift è stata fotografata mentre baciava il suo fidanzato, Travis Kelce, giocatore dei Chiefs. Trump ha anche menzionato Kelce, dicendo che gli piace, nonostante sia un liberale e probabilmente non lo sopporti. Inoltre, diverse teorie complottiste sono state diffuse da media di destra riguardo a una possibile vittoria pilotata dei Chiefs al Super Bowl, al fine di consentire a Swift e al suo fidanzato di sfruttare l’occasione per sostenere Biden.

Questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di controversie tra Trump e celebrità del mondo dello spettacolo. La popolarità di Taylor Swift e la sua influenza sui giovani potrebbero avere un impatto significativo sulle elezioni presidenziali di novembre. Nonostante le critiche di Trump, Swift sembra determinata a sostenere Biden e a utilizzare la sua piattaforma per promuovere il cambiamento politico. Resta da vedere se il suo endorsement avrà un effetto significativo sulle elezioni, ma è chiaro che la sua voce è ascoltata e rispettata da milioni di fan in tutto il paese.

