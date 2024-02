Ucraina-Russia, cambiamenti in 2 anni di guerra: le date cruciali - avvisatore.it

Due anni di guerra in Ucraina: un bilancio complesso

Il 24 febbraio segna il secondo anniversario della guerra in Ucraina, un conflitto che continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. Se nel 2023 c’era speranza di respingere gli invasori russi con un’offensiva di primavera, quest’anno gli ucraini devono fare i conti con la delusione di non avercela fatta, evidenziata dalla ritirata da Avdiivka. Inoltre, devono affrontare il futuro della guerra con un nuovo comandante delle forze armate, Olexsandr Syrsky, dopo la destituzione di Valery Zaluzhny. La situazione si complica ulteriormente con lo scontro al Congresso americano sui fondi per l’Ucraina e la possibilità di una vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre, che potrebbe cambiare gli equilibri nel sostegno internazionale a Kiev.

“La guerra in Ucraina continua a evolversi, con nuove sfide e cambiamenti che influenzano il corso degli eventi“, sottolinea la complessità della situazione attuale.

Cronologia degli ultimi 24 mesi: dalla tensione all’incertezza

Il 24 febbraio 2022 segna l’inizio di un periodo di tensione crescente, culminato con l’invasione russa dell’Ucraina. Da quel momento in poi, si susseguono mesi di scontri, con la popolazione ucraina che mostra una resistenza sorprendente. Il marzo registra il maggior numero di vittime della guerra, con atrocità commesse dai militari russi che vengono alla luce, scuotendo la comunità internazionale. Aprile e maggio sono segnati da scontri intensi e momenti cruciali, come la liberazione di alcune città e la perdita di altre.

“La cronologia degli ultimi 24 mesi riflette la complessità e la drammaticità di una guerra che continua a mietere vittime e a cambiare gli equilibri nella regione“, evidenzia la sequenza di eventi che ha caratterizzato il conflitto.

Svolte e tensioni: il futuro incerto dell’Ucraina

Giugno e luglio portano nuove sfide e svolte significative, con la ripresa del commercio navale nel mar Nero da parte dell’Ucraina e la pressione economica esercitata dalla Russia attraverso il blocco dei gasdotti. Agosto e settembre vedono un’escalation degli scontri e dei tentativi di riconquista di territori strategici da entrambe le parti. Ottobre e novembre sono segnati da tensioni interne e esterne, con l’Ucraina che cerca sostegno internazionale mentre affronta una situazione di stallo sul fronte.

“Il futuro dell’Ucraina rimane incerto, con nuove sfide e tensioni che mettono alla prova la resilienza del popolo ucraino e la solidarietà della comunità internazionale“, sottolinea la complessità della situazione attuale e le incognite che ancora devono essere risolte.

